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منوعات

اختفاء أم سيف.. أشهر يوتيوبر سورية تثير الجدل بفيديو يكشف تعرضها للخطف.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:39 م
صدى البلد
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أحمد شريف

" قضينا أيام كتير على اليوتيوب حلوة مع بعض ، عشت احلى عامين بحياتي معاكم على اليوتيوب، وجه الوقت اترك اليوتيوب، ومعدش انزل فيديو جديد عليه باي"  تلك كانت الكلمات الأخيرة التي قالتها اليوتيوبر السورية  الشهير " أم سيف" والتي يتابع حسابها حوالي 5 مليون شخص، لتثير ضجة هائلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي باختفائها بشكل مفاجئ.


خلال تحدث اليوتيوبر المعروفة باسم "أم سيف" عبر الفيديو الاخير لها، لاحظ رواد التواصل ومتابعيها وهي تقوم بإشارة تفيد بطلب المساعدة والاستنجاد بمتابعيها ، حيث بدى عليها علامات الخوف والرعب وكأنها تتعرض للتهديد من قبل أحد الأشخاص.


ويرى بعض رواد التواصل الاجتماعي، أن الإشارة التي قامت بيها  اليوتيوبر "أم سيف"، في الفيديو الخاص بها الذي لا يتعدى مدته 30 ثانية، تدل بأنها تتعرض للعنف المنزلي أو للخطف وهذا ما جعل متابعيها في حالة من القلق وخاصة بعد اختفائها بشكل تام.


ويثير اختفاء " اليوتيوبر السورية " أم سيف" ، حالة من اللغط بين نشطاء التواصل الإجتماعي، لكون "أم يوسف" إحدى اليوتيوبر اللتي يشتهرن باحتراف لعبة "بابجي" ، حيث يتابعها الملايين حول الوطن العربي وخارجه.


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