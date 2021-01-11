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هالة زايد تعلن أرقاما مبشرة حول معدلات الإصابات والوفيات والشفاء من كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:46 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
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حمزة شعيب
قالت هالة زايد وزيرة الصحة، إن الأوضاع مستقرة فى مستشفيات العزل فيما يخص توافر أنابيب الأكسجين، موضحة أن هناك 21 % انخفاضا في الإصابات، وأن تردد حالات الاشتباه على المستشفيات قل بنسبة  15 %، وحجز الحالات في الرعاية المركزة قل بنسبة  8% متوسط، وارتفع الشفاء 5 %. 

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى مقدم برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة "أون أي"، أن آخر 10 أيام شهدت انخفاضا ملحوظا في متوسط الحالات، والـ 3 أيام الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا، مضيفة "مصر من أقل دول العالم في وفيات الأمراض المزمنة بسبب كورونا".

وتابعت: "كان هناك تحديات في الفترة الأخيرة، ومشكلة نقص الأكسجين رصدت في آخر 3 أسابيع في العالم كله لأن كل الحالات الداخلي توضع على الأكسجين لتحسين حالتها".
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