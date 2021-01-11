هالة زايد تعلن أرقاما مبشرة حول معدلات الإصابات والوفيات والشفاء من كورونا

قالت هالة زايد وزيرة الصحة، إن الأوضاع مستقرة فى مستشفيات العزل فيما يخص توافر أنابيب الأكسجين، موضحة أن هناك 21 % انخفاضا في الإصابات، وأن تردد حالات الاشتباه على المستشفيات قل بنسبة 15 %، وحجز الحالات في الرعاية المركزة قل بنسبة 8% متوسط، وارتفع الشفاء 5 %.





وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى مقدم برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة "أون أي"، أن آخر 10 أيام شهدت انخفاضا ملحوظا في متوسط الحالات، والـ 3 أيام الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا، مضيفة "مصر من أقل دول العالم في وفيات الأمراض المزمنة بسبب كورونا".





وتابعت: "كان هناك تحديات في الفترة الأخيرة، ومشكلة نقص الأكسجين رصدت في آخر 3 أسابيع في العالم كله لأن كل الحالات الداخلي توضع على الأكسجين لتحسين حالتها".