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مرأة

نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب والوقاية من "الأزمة"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:29 ص
حماية القلب
حماية القلب
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أسماء عبد الحفيظ

النوبة القلبية هي حدث طبي خطير ومميت ويتطلب علاجًا طارئًا. تميل النساء إلى إظهار أعراض النوبات القلبية المختلفة عن الرجال. لديهم أيضًا عوامل خطر إضافية. 

هناك العديد من الخطوات التي يمكن للمرأة اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية. 

 يمكن أن يؤدي الوعي بأعراض النوبة القلبية ، خاصة في الأسابيع التي تسبق الحدث ، إلى تحسين النتائج ومنع المضاعفات. 

وكشف موقع mediacl news today عن نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب، وحمايته من الأزمة القلبية.  

تتضمن النصائح لتحسين صحة القلب ما يلي: 

الذهاب لفحوصات طبية منتظمة مع طبيبك.

اتخاذ خطوات لإدارة الحالات الصحية الأخرى ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري.

الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن التدخين بأي شكل من الأشكال.

تنخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50 بالمائة بعد 12 شهرًا فقط من إقلاع الشخص عن التدخين.

عدم استخدام العقاقير المحظورة وخاصة المنشطات مثل الكوكايين والأمفيتامينات.

فقدان الوزن في حالة زيادة الوزن.

الانخراط في 30 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية ، مثل المشي ، كل يوم.

اتباع نظام غذائي متوازن وزيارة اختصاصي تغذية إذا لزم الأمر للحصول على المشورة الغذائية.

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