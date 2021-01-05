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مرأة

أسهل طرق الوقاية من حصوات الكلى

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:00 م
الوقاية من حصوات
الوقاية من حصوات الكلى بسهولة
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اسماء محمد
تسبب حصوات الكلى الكثير من المتاعب لصاحبها فضلا عن المشقة التى يتبعها فى التخلص منها التى تصل فى بعض الأحيان للجراحة ولتجنب التعرض لكل هذا العناء يجب أن تعرف طرق الوقاية منها خاصة اذا سبقت لك الإصابة بها .

للمساعدة في منع حصوات الكلى المستقبلية ، تحتاج أيضًا إلى معرفة سبب حصوات الكلى السابقة، بمجرد أن تعرف نوع حصى الكلى لديك ، يمكن لأخصائي الرعاية الصحية مساعدتك في إجراء تغييرات على الأكل والنظام الغذائي والتغذية لمنع حصوات الكلى في المستقبل .

واليكم اهم النصائح العامة التى تساعد فى الوقاية من حصوات الكلى وفقا لما ذكره موقع " niddk ".
شرب السوائل
في معظم الحالات ، يعد شرب كمية كافية من السوائل يوميًا هو أفضل طريقة للمساعدة في منع معظم أنواع حصوات الكلى، شرب كمية كافية من السوائل يحافظ على البول مخففًا ويساعد على التخلص من المعادن التي قد تكون حصوات.

على الرغم من أن الماء هو الأفضل ، إلا أن السوائل الأخرى مثل المشروبات الحمضية قد تساعد أيضًا في منع حصوات الكلى. تشير بعض الدراسات إلى أن مشروبات الحمضيات ، مثل عصير الليمون والبرتقال ، تحمي من حصى الكلى لاحتوائها على السترات ، مما يمنع البلورات من التحول إلى حصوات.

ما لم تكن مصابًا بالفشل الكلوي ، يجب أن تشرب ستة إلى ثمانية أكواب من 8 أونصات يوميًا. إذا كان لديك في السابق حصوات السيستين ، فقد تحتاج إلى شرب المزيد، الحديث مع أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت لا تشرب كمية الموصى بها بسبب مشاكل صحية أخرى، مثل سلس البول ، كثرة التبول ، أو الفشل الكلوي.

تعتمد كمية السوائل التي تحتاج إلى شربها على الطقس ومستوى نشاطك. إذا كنت تعيش أو تعمل أو تمارس الرياضة في الطقس الحار ، فقد تحتاج إلى المزيد من السوائل لتعويض السوائل التي تفقدها من خلال العرق. قد يطلب منك أخصائي الرعاية الصحية جمع البول لمدة 24 ساعة لتحديد كمية البول التي تفرزها يوميًا. إذا كانت كمية البول منخفضة للغاية ، فقد ينصحك أخصائي الرعاية الصحية بزيادة تناول السوائل.

الأدوية
إذا كنت مصابًا بحصوات الكلى ، فقد يصف لك أخصائي الرعاية الصحية أيضًا أدوية لمنع حصوات الكلى في المستقبل، اعتمادًا على نوع حصوة الكلى لديك ونوع الدواء الذي يصفه أخصائي الرعاية الصحية ، قد تضطر إلى تناول الدواء لبضعة أسابيع أو عدة أشهر أو أكثر.

على سبيل المثال ، إذا كنت مصابًا بحصوات ستروفيت ، فقد تضطر إلى تناول مضاد حيوي عن طريق الفم لمدة 1 إلى 6 أسابيع ، أو ربما لفترة أطول.

إذا كان لديك نوع آخر من الحصوات ، فقد تضطر إلى تناول قرص من سترات البوتاسيوم من 1 إلى 3 مرات يوميًا، قد تضطر إلى تناول سترات البوتاسيوم لعدة أشهر أو حتى لفترة أطول حتى يقول أخصائي الرعاية الصحية أنك لم تعد معرضًا لخطر الإصابة بحصوات الكلى.

 من المرجح أن تحدث الآثار الجانبية كلما طالت مدة تناول الدواء وزادت الجرعة. أخبر أخصائي الرعاية الصحية عن أي آثار جانبية تحدث عند تناول دواء حصوات الكلى.

جراحة فرط نشاط الغدة الدرقية
يصاب الأشخاص المصابون بفرط نشاط جارات الدرقية ، وهي حالة تؤدي إلى زيادة الكالسيوم في الدم ، أحيانًا بحصوات الكالسيوم، قد يشمل علاج فرط نشاط جارات الدرقية إجراء عملية جراحية لإزالة الغدة الجار درقية غير الطبيعية، إزالة الغدة الجار درقية الارتباط الخارجي للمعاهد الوطنية للصحة يعالج فرط نشاط جارات الدرق ويمكن أن يمنع حصوات الكلى. تسبب الجراحة أحيانًا مضاعفات ، بما في ذلك العدوى.

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