ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

روقا الزمالك سلبي كورونا ومسحة جديدة خلال 48 ساعة

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:35 م
روقا
روقا
Advertisements
ملك موسى
أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، أن المسحة الطبية الخاصة باللاعب محمد أشرف روقا للكشف عن كورونا جاءت سلبية.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للموقع الرسمي، أن روقا سيخضع لمسحة أخرى تأكيدية  خلال ٤٨ ساعة للاطمئنان عليه، ومن ثم سيتحدد  موعد انتظامه بالتدريبات.

وفي سياق متصل عقدت اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك اجتماعا اليوم برفقة المكتب التنفيذي لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالقلعة البيضاء.

وعلم "صدى البلد"، أن اللجنة وافقت على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانت إتيان الفرنسى بشكل نهائي.

ويجري حاليا وضع الرتوش الأخيرة لحسم صفقة انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الفرنسى من خلال الاتفاق على بعض بنود التعاقد بين الطرفين.

وتقدم نادي سانت إيتان الفرنسى بعرض مالى للظفر بخدمات مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخبين الأول والأولمبي مقابل 4.5  مليون دولار بجانب بعض الامتيازات الأخرى مثل 300 ألف دولار حال مشاركة اللاعب مع الفريق فى دورى أبطال أوروبا و200 ألف دولار فى حال مشاركته مع الفريق فى الدورى الأوربى و100 ألف دولار حال تسجيل 10 أهداف و15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا لأى نادٍ على أن تسدد لخزينة الزمالك مبلغ 2.5 مليون دولار فى يناير الجارى و2مليون دولار فى فبراير 2022 .

فى حين طلبت إدارة الزمالك الحصول على 5 ملايين يورو للتفريط فى البلدوزر الأبيض بجانب 500 ألف يورو حال مشاركته فى دوري الأبطال و500 ألف يورو حال تسجيله 10 أهداف مع الفريق والحصول على نسبة 20 % من عائد بيعه لأى نادٍ آخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يطلب 6 ملايين يورو للاستغناء عن مصطفى محمد في الصيف المقبل

النادي الفرنسي يغري مصطفى محمد بـ 4 ملايين دولار

الزمالك ينتظر عرضا رسميا من سانت إيتيان الفرنسي بزيادة قيمة شراء مصطفى محمد

خالد الغندور يكشف سر تمسك مصطفى محمد بالرحيل عن الزمالك

بعد شرط الزمالك.. هل يوافق «سانت إتيان» على دفع 6 ملايين دولار لضم مصطفى محمد؟

5 ملايين دولار.. تفاصيل عرض سانت ايتيان الفرنسي لـ مصطفى محمد مهاجم الزمالك

ترشيحاتنا

رمضان صبحى مش راجع.. أحمد موسى عن انتقال لاعب الأهلي لـ سيراميكا كليوباترا: العلاقات طيبة.. فيديو

300 شهيد.. الأطباء: نسبة الاشتباه بـ كورونا للمترددين على المستشفيات مرتفعة

رئيس الوطنية للأنفاق يكشف 10 حقائق عن قطارات المونوريل الجديدة

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. اليوم

بيل جيتس يشجع على انتشار وباء أخطر من كورونا.. تفاصيل

مجلس الإدارة لا يستطيع.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن عودة رمضان صبحي لـ الأهلي ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم ناسا.. عالم مصري يفسر تعاقب الليل والنهار بنظرية جديدة | فيديو

الجوازة باظت.. سيارات شاركت الزعيم عادل إمام بطولة عريس من جهة أمنية | صور

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022