علي حميدة يشكر الرئيس السيسي على سرعة الاستجابة لعلاجه

قدم الفنان علي حميدة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الصحة هالة زايد، ونقيب المهن الموسيقية هانى شاكر والفنان مصطفى كامل، على سرعة الاستجابة لمطالبه واستغاثته نظرا لمرضه وتدهور حالته الصحية.





وقال "حميدة"، خلال تقرير أذاعه برنامج الحكاية ويقدمه الاعلامى عمرو أديب على إم بى سى مصر، إنه يعانى من المرض منذ شهر واتصل به الفنان مصطفى كامل وعلم بذلك فتحرك سريعا لمساعدته وكذلك الفنان هانى شاكر الذى أبلغه ان يتوجه إلى مستشفى بالإسكندرية، ولكن وزيرة الصحة عندما علمت بمشكلته ومرضه طالبت بنقله لمستشفى بالقاهرة.





وأشار حميدة إلى أنه يعانى من المرارة والإمساك.





على صعيد آخر طمأن الطبيب المعالج لعلي حميدة، جمهوره ومحبيه، مؤكدا أن حالته مستقرة وأجريت له بعض التحاليل والفحوصات الطبية لإجراء عملية استئصال المرارة فيما إذا كانت حالته تسمح بذلك.





وكان أحد الأسباب في عدم تواصل حميدة مع النقابة أنه لم يدفع اشتراك النقابة لعامين وقرر هاني شاكر دفع تكاليف اشتراك حميدة على نفقته الشخصية.





ومن جانبها قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك تعددا فى مصادر لقاح كورونا، مضيفة أنه تم التسجيل فى اللقاح الصينى واتخاذ كل الإجراءات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب خلال برنامجه المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن التعاقد متعدد مع تحالف "جافى"، مضيفة: هناك تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتعاقد سواء من استرازينكا أو مودرنا أو فايزر، وسيتيح لنا تحالف "جافى" التعاقد مع الشركات المنتجة للقاح كورونا مباشرة.

وتابعت أن شحنة اللقاح الصينى ستتضمن 500 ألف جرعة، على أن يبدأ تدفق اللقاح آخر الشهر الحالى .



