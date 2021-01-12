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مرأة

بـ الوردة البيضاء.. ديميت أوزديمير بإطلالة ناعمة على إنستجرام

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:19 ص
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام،  وظهرت فيها بإطلالة ناعمة وبسيطة  تبرز من جمالها.

واختارت ديميت اوزديمير أن ترتدي توب باللون الأبيض  هاي كول بنصف كم، وهو ما أبرز من أناقة ورقة إطلالتها.

وتركت ديميت اوزديمير خصلات شعرها البنية منسدلة عبر أكتافها بطريقة انسيابية وناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.

وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها بوضع الماكياج؛ واختارت أن تبرز جمال عينيها  بالآي لاينر والماسكارا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون البني الناعم كأحمر شفاه.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير إطلالتها في ارتداء الإكسسوارات، فقد بوضع وردة بيضا على شعرها، وهو ما أعطاها إطلالة انيقة وجذابة .

ويطلق على اسم ديميت أوزديمير (بالتركية: Demet Özdemir)‏ وهي ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992  في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بدور اسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، وكممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كلا من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت اوزديمير هي الابنة الصغرى لعائلة حيث إن لها ثلاث فتيات اكبر منها، ومنذ أن انفصل والديها قد انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول.

وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله. 

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" التي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في اكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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