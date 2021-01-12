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رياضة

وزير الرياضة يجري جولة في ستاد القاهرة الدولي ويشهد بروفة افتتاح مونديال اليد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:37 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جولة، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، في ستاد القاهرة الدولي، للوقوف علي آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد والتي تنطلق غدا، 13 يناير.

واطمأن صبحي على آخر المستجدات والاستعدادات لحفل الافتتاح، وكذلك بدء عملية تفعيل الفقاعة داخل الصالات التي تستضيف البطولة، مشددًا علي أهمية إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخلها.

وأكد صبحي أن جميع مؤسسات الدولة تقف معا من أجل العمل علي إنجاح البطولة، والخروج بالمظهر اللائق بإسم ومكانة مصر الدولية، مضيفًا أن البطولة تقام في ظروف استثنائية علي العالم أجمع في ظل جائحة كورونا.

وعلي جانب آخر شهد صبحي جانب من بروفة حفل الافتتاح المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما تابع عملية التعقيم التي تتم للصالات التي ستقام بها البطولة من جانب القوات المسلحة المصرية.
وزير الرياضة يجري جولة في ستاد القاهرة الدولي ويشهد بروفة افتتاح مونديال اليد
وزير الرياضة يجري جولة في ستاد القاهرة الدولي ويشهد بروفة افتتاح مونديال اليد
وزير الرياضة يجري جولة في ستاد القاهرة الدولي ويشهد بروفة افتتاح مونديال اليد
وزير الرياضة يجري جولة في ستاد القاهرة الدولي ويشهد بروفة افتتاح مونديال اليد
وزير الرياضة يجري جولة في ستاد القاهرة الدولي ويشهد بروفة افتتاح مونديال اليد
وزير الرياضة يجري جولة في ستاد القاهرة الدولي ويشهد بروفة افتتاح مونديال اليد
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