استبعاد يسرا وحسن حسني اتخانق.. كاتب مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" يكشف مفاجأة

حل نجوم مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، ضيوفا علي الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة " دي إم سي" للحديث عن ذكرياتهم وكواليس جديدة عن العمل الذى حقق انتشارا ورواجا واسعا.





ومن جهته، قال الكاتب مصطفى محرم، رشحت يسرا فى الأول فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، ولكن قلت عشان حلوة ودى حارة شعبية مش هتنفع، وبعد كده قلت معالى زايد، ولكن المخرجة رباب حسين قالت لا، معالى زايد بتعمل مشاكل كتير، فقلتلهم خلاص اختاروا الشخصية براحتكوا، واختاروا عبلة كامل، ومكنتش أعرفها وقالولى انها هتعجبنى.





وأضاف:"شخصية المعلم سردينة كمان كان المفروض حسن حسنى بس اتخانق معاهم على الفلوس، وجه عبد الرحمن أبو زهرة لم يقرأ غير أول مشهد ودخل صور علطول.





مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" من بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة.