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فن

ادعوا له بالرحمة.. أكرم حسني ينعى والد الفنان بيومي فؤاد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:26 ص
بيومي واكرم
بيومي واكرم
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محمد بدران
نعى الفنان "اكرم حسني" والد الفنان بيومى فؤاد الذي وافته المنية أمس الاثنين، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" . 

وكتب اكرم حسني : "‏‏‏‏والد صديقي بيومي فؤاد في ذمة الله، رجاء ادعوا له بالرحمة ولأهله وحبايبه بالصبر ". 

وأعلن الفنان بيومى فؤاد عن وفاة والدي عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وكتب " انا لله وان اليه راحعون توفى والدى منذ قليل نسالكم الدعاء ". 

وقرر الفنان بيومي فؤاد إقامة جنازة وعزاء والده اليوم الثلاثاء في محافظة الفيوم. 




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