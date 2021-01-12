شيء يدعو للفخر.. داليا أيمن: موقع CNN Travel يروج لافتتاح المتحف المصرى الكبير

قالت الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج صباح البلد، إن يوم أمس الاثنين تم نشر شيء متميز جدًا عن مصر من خلال موقع "CNN Travel"، منوهة إلى أنهم قاموا بنشر تقرير مصور عن الأماكن السياحية بالعالم كله وكان من بينهم مصر وهذا شيء يدعو للفخر.





وأضافت الإعلامية داليا أيمن، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن موقع "CNN Travel"، عرض 21 مكانا حول العالم، ومصر كانت من ضمن هذه الأماكن بالمرتبة الخامسة.





وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن افتتاح المتحف المصرى الكبير ، معلقين أنه حدث مهم جدًا وشي ء تاريخى عظيم، لافتة إ لى أن التقرير أكد الآثار التاريخية التى تتواجد داخل المتحف الكبير.





وتابعت الإعلامية داليا أيمن، أن المتحف يعرض كنوز توت عنخ آمون لأول مرة، ونقل عدد من التوابيت الخاصة به المكتشفة حديثًا عام 2020 بمنطقة آثار سقارة وتوابيت خبيئة العساسيف.



