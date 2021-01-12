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شاهد.. عدد من النواب يؤدون اليمين الدستورية فى مجلس النواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:56 ص
عدد من النواب يؤدون
عدد من النواب يؤدون اليمين الدستورى فى مجلس النواب
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هاجر إبراهيم
أدى عدد من نواب البرلمان، ومنهم النواب محمد الحناوى ومحمد سليمان وأحمد إسماعيل وشريف الوردانى وصفوت النجار ومحمد الكومى ودودو العمدة ووائل الطحان، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.


وتعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، وسط إجراءات احترازية مشددة.


وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل على خروج الجلسة الافتتاحية أفضل صورة للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.


وقال إنه تتم كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية فى ظل تدابير أزمة كورونا التى تمثل جائحة عالمية، موضحا أن الحق فى الصحة مقدم على جميع الأمور.


وأضاف المستشار محمود فوزي، أن البرلمان المصري من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي.


وأكد الأمين العام لمجلس النواب، أنه فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسة، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص على النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولى و50%  للثانية، ومن ثم تم تقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن اليمين يتم أدائها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعه وفق الـ3 مستويات بها.



كما أكد المستشار محمود فوزي، أنه تم التوافق على قسم اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، ومن ثم يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أنه تم إعداد استراحات موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.


وأوضح أنه عقب الانتهاء من اليمين، سيتم إجراء انتخابات الرئاسة والوكالة، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها على جميع المستويات، وبجميع الوسائل، بالإضافة إلي أنه سيكون هناك جهد من  المراسم والعلاقات العامة لمساعدة النواب فى الوصول إلى مقاعدهم والسبيل إليها أيضا.


وأكد اتخاذ جميع التدابير الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والكشف الحراري واستخدام المطهرات، وإجراءات أخرى، وأن الجلسة ستكون مذاعة على الهواء، والأعضاء عليهم عدم مغادرة المجلس إلا بانتهاء استحقاق اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مناشدا إياهم عدم اصطحاب مرافقين لهم.
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