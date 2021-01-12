البنك المركزي يحظر السماح بتوزيعات الأرباح النقدية أو المتحجزة بالبنوك للعام المالي الماضي



وأرجع خطاب صادر عن محافظ البنك المركزي، ذلك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وصرف مكافآت مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.





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وقال البنك المركزي إن تلك التعليمات جاءت في ضوء تفشي وباء كوروونا علي الصعيدين الدولي والمحلي و لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع لانتهائها و تأثيرها علي الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.



وأشار البنك المركزي الي أنه يقوم بالدور المنوط به للحفاظ علي سلامة النظام المصرفي والنقدي والتحوط لأي أحداث طارئة في الفترات القادمة.



طالب طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ رؤساء البنوك العاملة بالسوق المصرية، بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام المالي أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.