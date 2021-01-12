محافظ المنوفية: غلق 152منشأة مخالفة وتحرير 187 محضر غرامات فورية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تكثيف الحملات الدورية بنطاق المحافظة للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة اليومية على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .





وكشف محافظ المنوفية عن تحرير (187) محضر غرامات فورية اليوم لعدم ارتداء الكمامات الطبية ، وغلق (152) منشأة مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ، موضحا بأنه تم غلق 70 محلا تجاريا و 4 ورش و 28كافيه ومطعم وقهوة ، كما تم فض 14 سرادق فرح وعزاء وفض 29 سوقا بنطاق المحافظة ، فيما تم إغلاق 7 مراكز تعليمية (سناتر) بنطاق الوحدات المحلية .



