ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنوفية: غلق 152منشأة مخالفة وتحرير 187 محضر غرامات فورية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:34 م
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تكثيف الحملات الدورية بنطاق المحافظة  للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية  لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة اليومية على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

وكشف محافظ المنوفية عن تحرير (187) محضر غرامات فورية اليوم لعدم ارتداء الكمامات الطبية ، وغلق (152) منشأة مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ، موضحا بأنه تم غلق 70 محلا تجاريا و 4 ورش و 28كافيه ومطعم وقهوة ، كما تم فض 14 سرادق فرح وعزاء وفض 29 سوقا بنطاق المحافظة ، فيما تم إغلاق 7 مراكز تعليمية (سناتر) بنطاق الوحدات المحلية  .

وأكد محافظ المنوفية،استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم ورش كافة المنشآت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة ، والإلتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة ، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ (279) حالة إشغال وتحرير (21) محضر تموين

لمواجهة كورونا.. محافـظ المنوفية يشدد على إلغاء احتفالات رأس السنة

فض ومنع إقامة حفل زفاف بقرية بهناي بالباجور

محافظ المنوفية: غلق 4245 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

محافـظ المنوفية : غلق (224) منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتحرير ( 249 ) محضر غرامات فورية

محافظ المنوفية: غلق 162 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية وتحرير 210 "محاضر كمامة"

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 في مصر.. صور

هل السحر يغير القدر في الزواج ؟.. 7 حقائق يغفل عنها كثيرون فتتأخر أفراحهم

كورونا السبب.. تغيير طاقم حكام مباراة الأهلى والانتاج الحربى

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بشرى سارة .. كورونا ينتهي من العالم في هذه الحالة

فضل الاستغفار.. صيغة رددها مرة واحدة تغفر جميع الذنوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شتاء كورونا.. هاني الناظر يكشف معلومات هامة بشأن الاستحمام

فريدة الشوباشي تتزين بعلم مصر وتحذيرات للنواب بسبب الكمامة.. مشاهد من أولى جلسات برلمان 2021

تطور جديد في علاقة الأمير ويليام بشقيقه هاري وميجان ماركل.. تفاصيل