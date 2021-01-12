حامل بابنتها ياسمين.. صورة قديمه لـ سوسن بدر





وظهرت سوسن بدر في الصورة بملامح شبابية وعلقت على الصورة قائلة: "مش فاكره كنت فين .. بس فاكره اني كنت حامل في ياسمين بنتي و علي وشك الولاده .. أهم و أحلي حدث في حياتي ".









وشاركت الفنانة سوسن بدر كضيفة شرف في أحداث فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية.





وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول 4 أصدقاء يقررون كسر الروتين واستعادة أيام الشباب من خلال رحلة يقومون بها إلى أحد الفنادق بشرم الشيخ.





فيلم «وقفة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي وأمينة خليل ومحمد سلام، إخراج أحمد الجندي.





نشرت الفنانة سوسن بدر، صورة قديمة لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".