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مرأة

بـ أوف شولدر.. شيري عادل تخطف الأنظار في إطلالة بسيطة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:09 م
شيري عادل
شيري عادل
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قسم المرأة
نشرت الفنانة شيري عادل، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال بسيطة.

تألقت شيري عادل، ببلوزة بيضاء اللون بدون نقوشات أو تطريزات ذات أكمام متوسطة الطول، كما تميزت البلوزه بأنها أوف شولدر من جانب واحد مما أعطاها مظهر أكثر تميزا، وارتدت بنطلون جينز فاتح وشنطة باللون الجراي الغامق، وظهرت الفنانة شيري ممسكة بجاكيت جلد بامب باللون الكحلي.
 
أما من الناحية الجمالية فاختارت الفنانة الاعتماد على جمالها الطبيعي لذا استغنت عن وضع الميكاب.

كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها لتكتمل بساطة إطلالتها.

وبالنسبة للإكسسوارات اكتفت بالرقة المتمثلة في قرط وخاتم من الذهب بالإضافة إلى حزام ونظاراتها الشمس.

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