وفاة راكب داخل قطار المنصورة - الزقازيق

توفى راكب مسن على رصيف محطة قطارات المنصورة ، بعدما شعر بضيق تنفس وإعياء أثناء ركوبه قطار (المنصورة - الزقازيق) وقام الركاب بإنزاله على رصيف المحطة .





ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثان المنصورة من قسم شرطة النقل والمواصلات يتضمن أنه اثناء استقلال ياسر قطب إبراهيم سعيد ،٦٢ عاما ، بالمعاش ، ومقيم منطقة " كفر البدماص " دائرة القسم القطار رقم ( ٣٨٢ ركاب) المتجه من مدينة المنصورة إلى مدينة الزقازيق شعر بحالة إعياء " وضيق بالتنفس ،فقام بعض الركاب بإنزاله على رصيف المحطة ، وتوفى عقب نزوله وتم نقل جثمانه إلى مستشفى المنصورة الدولى.



و بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال شاهد الواقعة خالد مصطفى عبدالرحمن الشاذلى ، ٣٨ عاما مشرف أمن إدارى بمحطة سكة حديد المنصورة ومقيم دائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية ،أيد ذات المضمون وبسؤال شقيق المتوفى عصام قطب إبراهيم سعيد ٦١ عاما بالمعاش ومقيم بذات العنوان أيد ذات المضمون ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠٢١ إدارى قسم شرطة ثان المنصورة ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.