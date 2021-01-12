النائب أحمد سعد نويصر يؤدي اليمين الدستورية بالبرلمان

أدى النائب أحمد سعد نويصر اليمين الدستورية عضوا بمجلس النواب، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني للمجلس، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، باعتيارها أكبر الأعضاء سنا.

وينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.





وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.



