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رياضة

أخبار الرياضة| شوبير يدافع عن نفسه.. سر حظر رمضان صبحي.. ولاعب جديد يرحل عن الزمالك

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:44 م
شوبير
شوبير
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إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والتي جاءت على النحو التالي:

كشف مصدر بفريق التعاون السعودي، حقيقة رغبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن نفسه، بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وبعض جماهير القلعة البيضاء، خلال الساعات الماضية.

أغلق النادي الأهلى ملف إمكانية عودة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، خلال الفترة المقبلة بعد الجدل الواسع الذي شهدته الساعات الماضية بعد إشارة أحد الإعلاميين بمحاولات عودة اللاعب من جديد.

توفي منذ قليل الحكم الدولي المصري السابق محمد ضياء، أحد أبرز حكام الدوري المصري بفترة التسعينات.

أكد تقرير إسباني، إن إدارة باريس سان جيرمان تخطط للاستغناء عن كليان مبابي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة.

هاجم الإعلامي الرياضي السعودي نجيب الجداوي، الاتحاد العربي لكرة القدم، بسبب موقف الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة، من المشاركة مع العميد في نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي.

اقترب كريم بامبو الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من الرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد خروجه التام من حسابات الجهاز الفنى.

أكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن هدم سور النادى النهرى التابع لنادى الزمالك يعود إلى مخالفات في بناء السور بالمساحات غير المخصصة للنادى من الداخل والخارج فى وقت سابق.

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس الاثنين تغريم  سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خمسين ألف جنيه 

تنادي جماهير الإسماعيلي، بالتعاقد مع مدرب يقود الإسماعيلي إلى بر الأمان بعد تراجع نتائجه بمسابقة الدوري العام، والهزيمة أمام الرجاء المغربي التي أدت بالخروج من البطولة العربية.

كشفت بعض التقارير الأوروبية اليوم عن خطة نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفترة القادمة.

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