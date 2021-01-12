قاض يوقف حكم إعدام قاتلة "انتزعت رضيعة من رحم أمها" قبل تنفيذ الحكم بساعات

أوقف قاض أمريكي أول حكم إعدام للحكومة الأمريكية لسجينة من ولاية كانساس منذ ما يقرب من سبعة عقود ، وذلك بعد أن اتهمت بقتل أم حامل في ولاية ميسوري ، ونزعت طفلها من رحمها .

وأفادت صحيفة توبيكا كابيتال جورنال أن القاضي باتريك هانلون أوقف حكم الإعدام في وقت متأخر من يوم الإثنين ، مشيرًا إلى الحاجة إلى تحديد الكفاءة العقلية للمتهمة.

وواجهت ليزا مونتجمري عقوبة الإعدام يوم الثلاثاء في المجمع الإصلاحي الفيدرالي في تير هوت ، بولاية إنديانا ، قبل ثمانية أيام فقط من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن ، المعارض لعقوبة الإعدام الفيدرالية.

وبدأت الجريمة البشعة حين قادت المتهمة مونتجومري نحو 170 ميلًا من منزلها في ميلفرن بولاية كانساس إلى بلدة سكيدمور شمال غرب ميسوري تحت ستار تبني جرو من السيدة بوبي جو ستينيت ، وهي مربية كلاب تبلغ من العمر 23 عامًا.

وحين وصلت القاتلة إلى ضحيتها ستينيت أقدمت على خنقها بالحبل قبل شق بطنها وإخراج جنينها منه.





وتم القبض عليها في اليوم التالي بعد استعراضها للرضيعة ، التي تبلغ الآن 16 عامًا ولم تتحدث علنًا عن مأساتها، بعد نحو 16 عاما من الجريمة النكراء.