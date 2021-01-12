ىكتابة شعر الفصحى العمودى والحر بثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث عقد نادي أدب الطفل بقسم المواهب محاضرة بعنوان "كتابة شعر الفصحى العمودي والحر" حاضرها الشاعر خالد سعيد عضو نادي أدب أطسا، أوضح خلالها الفرق بينهما مع إعطاء أمثلة من كتابات بعض الشعراء، كما تطرق إلى الإهتمام بقواعد اللغة العربية والإهتمام باختيار القافية الموحدة، بينما نظم قسم نادي المرأة بقصر ثقافة الفيوم ورشة لتعليم الرواد طريقة عمل عقد بالكوريشيه، كما عقدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "الوحدة الوطنية" لفضيلة الشيخ محمد محمود عبد الرازق من الأزهر الشريف، تضمنت تعريف معنى الوحدة الوطنية وكيفية الحفاظ عليها ومقومات تحقيقها ونتائجها على الفرد والمجتمع، وأكد فضيلته أن الوحدة الوطنية أحد الركائز الأساسية لبناء أي دولة حيث أنها تجمع أبناء الوطن الواحد وتربط بعضهم البعض بأهداف مشتركة للدفاع عنه.



