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ثقافة

ىكتابة شعر الفصحى العمودى والحر بثقافة الفيوم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث عقد نادي أدب الطفل بقسم المواهب محاضرة بعنوان "كتابة شعر الفصحى العمودي والحر" حاضرها الشاعر خالد سعيد عضو نادي أدب أطسا، أوضح خلالها الفرق بينهما مع إعطاء أمثلة من كتابات بعض الشعراء، كما تطرق إلى الإهتمام بقواعد اللغة العربية والإهتمام باختيار القافية الموحدة، بينما نظم قسم نادي المرأة بقصر ثقافة الفيوم ورشة لتعليم الرواد طريقة عمل عقد بالكوريشيه، كما عقدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "الوحدة الوطنية" لفضيلة الشيخ محمد محمود عبد الرازق من الأزهر الشريف، تضمنت تعريف معنى الوحدة الوطنية وكيفية الحفاظ عليها ومقومات تحقيقها ونتائجها على الفرد والمجتمع، وأكد فضيلته أن الوحدة الوطنية أحد الركائز الأساسية لبناء أي دولة حيث أنها تجمع أبناء الوطن الواحد وتربط بعضهم البعض بأهداف مشتركة للدفاع عنه. 

 قدم نادي الأدب ببيت ثقافة أطسا ندوة بعنوان "عيد الميلاد المجيد" ألقاها هاني مفتاح الجازوي، وخالد سعيد بمركز شباب قلهانة، بينما عقد بيت ثقافة طامية محاضرة ثقافية بعنوان "دور الشرطة المصرية فى مواجهة الاحتلال البريطاني" حاضرها مجدي خير الله الذي تحدث عن إتخاذ يوم ٢٥ يناير من كل عام عيدا للشرطة تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية ١٩٥٢ التي راح ضحيتها نحو ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة المصرية، وما قامت به من بطولات في تلك المعركة، وعقدت مكتبة منية الحيط الفرعية محاضرة بعنوان "تنمية الإنتماء لدى الأطفال" ألقاها الشيخ حسن على من الأزهر الشريف، تحدث فيها عن كيفية غرس تنمية الإنتماء لدى الأطفال أولا للأخلاق الحميدة من صدق وأمانة والوفاء بالعهد، وثانيا تنمية الإنتماء لدى الأوطان، فالنبي "ص" قال وهو خارج من مكة والله إنكِ لأحب البلاد إلى الله واحب البلاد إليّ ولولا أن قومك اخرجونى منك ما خرجت هذه هى قيمة الوطن ومكانته لدى الله والعباد فيجب علينا غرس قيمة الانتماء لدى أطفالنا لوطنهم الغالي.
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