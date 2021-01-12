بعد فوزه بمقعد رئيس النواب.. حنفي جبالي: السيسي اجتاز ظروفا صعبة مر بها الوطن

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعد فوزه بمقعد رئيس المجلس، :" يسعدني بهذه المناسبة أن اتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على انتخابكم لي رئيسا لمجلس النواب ".





وأضاف حنفي جبالي في كلمة له بعد فوزه بمقعد رئيس مجلس النواب:" لا فرق بين وافق ومن اعترض وتلك هي الديمقراطية التي تتسم بتعدد وجهات النظر والشكر موصول لزملائي الذين تولوا مسؤولية الجلسة الإجرائية الأولى".





وتابع حنفي جبالي:" لا يفوتني ان أتوجه بالتحية لـ على عبد العال خلال الفصل التشريعي السابق و النواب الذين بذلوا معه كل الجهد في ظروف غاية في الصعوبة مر بها الوطن واجتازها بثقة ونجاح زعيم مخلص وابن بار من ابناء مصر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وأكمل حفي جبالي:" تشهد أفعاله على ارض الواقع بما انجزه ووجه به الحكومة وتابع أعمال بناء الوطن متابعة مباشرة في مواقع العمل المختلفة واثمرت مشروعات عملاقة تنشر الخير وتبشر بمستقبل مشرق للمواطنين".





وأدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.





وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة. كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر وهو ما تم علي مستوي الفردي ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.





وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان، حيث نواب الفردي سيقومون بأداء اليمين الدستورية، ويغادرون القاعة، ويدخل كل من نواب القائمة،ويعقب ذلك إجراء انتخابات الرئيس والوكالة.