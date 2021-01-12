عصام عبد الفتاح: عدم احتساب ركلة جزاء للمصري أمام الزمالك قرار صحيح

حسم عصام عبد الفتاح، مسئول التطوير في لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، الجدل بشأن ركلة الجزاء التى رفض محمد الحنفى، حكم مباراة الزمالك والمصرى احتسابها لصالح الأخير .





وتقدم أمام عاشور، بهدف أول لنادي الزمالك فى مرمى المصري البورسعيدي فى المباراة المقامة حاليًا على استاد برج العرب، بالجولة السابعة للدوري العام.







وقال عصام عبد الفتاح، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أتفق مع قرار محمد الحنفى حكم المباراة، بعدم أحقية النادى المصرى فى المطالبة باحتساب ركلة جزاء لصالحه.







وأضاف " عبد الفتاح"، أن "محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، أبعد الكرة برأسه ولمست الكرة يده، ولذلك لا تحتسب ركلة جزاء".





وتابع "فى حالة ارتداد الكرة فقط من مدافع الزمالك من أحد أجزاء جسمه ما عدا الرأس وتلمس يده تحتسب فى هذه الحالة ركلة جزاء".







لفت إلى أن قرار حكم المباراة وفقا للقانون صحيح بعدم منح فريق المصرى ركلة جزاء وفقا للقانون.







وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام وأليكس كوستا مدرب الفريق على متابعة إحماء اللاعبين ومنح بعض التعليمات لهم، بينما أدى محمد أبوجبل تدريبات الإحماء تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.







وكان الجهاز الفني قد أعلن عن التشكيل الرسمي والذي جاء كالتالي:-



في حراسة المرمى: محمد أبوجبل







في خط الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي







في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وعبدالله جمعة







في خط الهجوم: أشرف بن شرقي



