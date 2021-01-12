يونيون إير جروب للتكنولوجيا تعلن عن شراكة مع شركة TCL العالمية

اعلنت يونيون اير جروب للتكنولوجيا ( يو جي تي ) عن شراكة مع شركة TCL العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات وصناعة الشاشات في العالم، مع هذه الشراكة أصبحت يونيون اير جروب للتكنولوجيا ( يو جي تي ) هي الموزع الحصري لمنتجات TCL لمدة خمس سنوات.





كشفت يونيون اير جروب للتكنولوجيا ( يو جي تي ) عن مجموعة جديدة من الميزات والابتكارات في خطها الجديد تحت أسم "بريميوم" التي توسع به نطاق أجهزتها المنزلية التي تتميز بجودتها العالية وبأسعارها المنافسة، تتوفر هذه الميزات الجديدة لأول مرة في مصر كجزء من الجهود الرائدة والمستمرة للمجموعة في الابتكار الدائم وتوفير أحدث المنتجات للعملاء والمستهلكين في السوق المصري. ينتج عن هذه الشراكة مع TCL و اطلاق خط منتجات "بريميوم" توسّع يونيون اير جروب لتصبح يونيون اير جروب للتكنولوجيا (يو جي تي).





من بين الابتكارات الجديدة ليونيون اير جروب للتكنولوجيا (يو جي تي). التي تم طرحها في السوق المصرية لأول مرة على الإطلاق هناك ابتكاران جديدان ضمن مجموعة منتجات بريميوم، أول ابتكار هو في تكنولوجيا الترا فيوليتUltra UV-Light التي تهدف إلى القضاء على الجراثيم في الثلاجات ومكيفات الهواء عن طريق اشعاعات موجية يتراوح فيها طول موجة 220-280 نانومتر للتخلص تمامًا من الجراثيم والثاني هو تطبيق للهواتف الذكية الذي يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى منتجاتهم باستخدام تقنية Smart Wi-Fi ، و يتيح للمستخدمين التحكم في جميع منتجاتهم بنقرة واحدة. كما يتيح التطبيق للمستخدمين الحصول على تجربة "الأمان الكامل" والسماح لهم بالتحكم في البوتاجازات عن طريق إيقاف تشغيلها أثناء تواجدهم خارج المنزل. كما يسمح بالتحكم الفوري في درجة حرارة الثلاجة، حيث سيتلقى أصحابها تنبيه إذا أصبحت درجة حرارة الثلاجة منخفضة لدرجة أكثر من اللازم، هذه الميزات تمنح العملاء الأمان الكامل في المحافظة على الطعام صحي، وتمنحهم أيضاَ الاحساس بالراحة والقدرة على التحكم في أجهزتهم عن بعد .





وقد بلغ حجم استثمار المجموعة حاليًا 5 مليارات جنيه مصري و رأس مال مدفوع 2.3 مليار، مع 13 مصنعًا مختلفًا لتصنيع منتجات محلية بأسعار جيدة و جودة عالية، تتراوح المنتجات من مكيفات الهواء إلى الثلاجات , البوتاجازات ,التلفزيونات، منتجات البلت ان وغيرهم بالإضافة الى الأجهزه المنزلية الصغيرة .





وعلق المهندس محمد فتحي عثمان، رئيس مجلس الإدارة ليونيون اير جروب للتكنولوجيا (يو جي تي) على إطلاق مجموعة منتجات بريميوم قائلا: "نحن سعداء بإطلاق خط بريميوم الجديد الذي يتميز بمنتجاته عالية الجودة والمنتجة محليًا مع ميزات عالمية المستوى والتي تلبي احتياجات فئة جديدة من المتسوقين، في ظل الطلب المتزايد بين المصريين. و يحرص الجميع حاليًا على الحصول على أحدث المنتجات التي تتميز بالأداء العالي والقوة، ونحن فخورون بقدرتنا على تقديم مجموعة من المنتجات المختلفة، والتي يتم إنتاجها في مصر." و عن شراكة TCL علق المهندس محمد أن " الشراكة هي بداية مبشرة لطرح أحدث منتجات TCL ذات الإمكانيات المتعددة والجودة المتميزه .