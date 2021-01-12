هواوي تنظم جولة افتراضية بمعرض "جاليليو" لشبكات الجيل الخامس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نظمت شركة هواوي تكنولوجيز، الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جولة افتراضية لخبراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار داخل معرض "جاليليو" لتقنيات وحلول شبكات الجيل الخامس بمقر هواوي شمال أفريقيا في القاهرة. يأتي الحدث بهدف إتاحة الفرصة لاستكشاف إمكانيات الجيل الخامس، والتأثيرات المستقبلية لهذه التقنية على مختلف القطاعات بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه الجيل الخامس في دفع مسيرة التحول الرقمي، وتسريع عملية الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة.

جاءت الجولة الافتراضية في إطار حرص شركة هواوي تكنولوجيز على تقديم أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية المتقدمة مع الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك لمراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، حيث قامت شركة هواوي خلال الجولة بالاسترشاد بكواكب المجموعة الشمسية لعرض خمسة محاور مختلفة لتقنيات الجيل الخامس. فعلى سبيل المثال يمثل كوكب المريخ في تقنيات الجيل الخامس "الانتشار المبسط للغاية"، بينما يمثل كوكب زحل "النظام البيئي للشبكات"، ويمثل كوكب المشترى "ريادة الجيل الخامس"، كما يمثل كوكب فينوس "قدرتها الجيل الخامس على جعل الحياة أفضل"، في حين يمثل كوكب عطارد "قدرة الجيل الخامس على تمكين الصناعات وتطويرها".

كما تضمنت الجولة الافتراضية عرض أمثلة عملية لتطبيقات الجيل الخامس شملت التصنيع الذكي لشبكات الجيل الخامس الذي من شأنه إحداث ثورة صناعية جديدة في النطاق الترددي العالي للشبكة، ومميزات الاتصال الكامل بالمصنع، والمستخدم في مشاهد الهاتف المحمول النموذجية، وإدارة دورة الحياة، ورؤية الماكينة، وبيانات الصور في الموقع، وسرعة المقارنة بين النموذج الرقمي السحابين، وفحص وصيانة جهاز AR عن بُعد. بالإضافة إلى ذلك، تم الاطلاع على كيفية القدرة على التنبؤ باستخدام الذكاء الاصطناعي، وزيادة إنتاجية المصنع، فضلًا عن الإمكانيات والتقنيات المتقدمة لميناء الجيل الخامس، وأيضًا قطاع الرعاية الصحية حيث تطرق العرض التجريبي إلى مدى دقة الموجات فوق الصوتية والكشف الدقيق باستخدام هذه التقنيات المتطورة.

ومن جانبه أشاد المهندس محمد نبيل -مدير مركز البيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالزيارة قائلًا:" نفخر بالتكنولوجيا المقدمة من قبل شركة هواوي تكنولوجيز. فلقد أعطت هذه الزيارة المشاركين فكرة وافية عن الأثر الإيجابي الكبير لتقنيات الجيل الخامس المبهرة، والتي في حال تطبيقها ستخدم شرائح واسعة من المجتمع في مجال التعليم، والصحة، والنقل، وغيرها من المجالات الحيوية."

وأضاف: "فنحن نقدر مجهودات الشركة المبذولة في المساهمة في جعل مصر مركزا اقليميًا للتكنولوجيا وحرصها على التطوير الدائم والمستمر لكافة قطاعات الدولة سواء العامة او الخاصة، وعليه، نحرص على التعاون مع شركة هواوي لتقديم سبل الدعم الفني والتكنولوجي لمؤسسات الدولة؛ وتطوير خطط العمل، ونقل الخبرات بما يساهم في تطوير آليات العمل ورفع الكفاءة ودعم أعمال التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة."

يذكر ان شركة هواوي قد حرصت على تسمية معرض "جاليليو" بهذا الاسم نسبة إلى العالم الشهير جاليليو الذي يعد أبًا للعلوم الحديثة، حيث إنه كان رائدًا في تفكيره وله العديد من الاكتشافات والاختراعات في علوم الفيزياء والرياضيات مما أتاح الفرصة للبشرية للتعرف على العالم، وهو ما يتناسب مع شركة هواوي كونها استطاعت الوصول إلى الريادة العالمية في تطوير تقنيات الجيل الخامس والتي بدأت في العمل بها منذ 10 سنوات بفضل اعتمادها مبدأ الابتكار والتطوير وضخ استثمارات مستمرة في هذا المجال.