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فن

بفيديو مؤثر.. آسر ياسين يشارك متابعيه حكاية الراحل وحيد حامد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:30 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شارك الفنان أسر ياسين مقطع فيديو مؤثر بعنوان "الوحيد.. هي دي الحكاية"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتضمن المقطع، المخرج عبد الرحمن نصر الذى كرم الراحل وحيد حامد.

وتفاعل عدد كبير من متابعين السوشيال ميديا معه متمنين له الرحمة والمغفرة.

وقدم السيناريست الراحل وحيد حامد أكثر من 80 نصًا بين السينما والتلفزيون من أبرزهم: «أحلام الفتى الطائر»، «الإنسان يعيش مرة واحدة»، «الغول»، «غريب في بيتي»، «الهلفوت»، «آخر الرجال المحترمين»، «البريء»، «الراقصة والسياسي»، «الإرهاب والكباب»، «اللعب مع الكبار»، «العائلة»، «النوم في العسل»، «طيور الظلام»، «معالي الوزير»، «عمارة يعقوبيان»، «دم الغزال».  

وحصل وحيد حامد على عدد كبير من الجوائز آخرها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي والذي احتفى به في دورته المنتهية مؤخرًا قبل وفاته، إلى جانب: جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، جائزة النيل، الجائزة الفضية من مهرجان ميلانو بإيطاليا، جائزة نجيب محفوظ عن مجمل أعماله الدرامية التليفزيونية، وغيرها.

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