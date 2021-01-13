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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1/12 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 12 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.
 
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الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: تجد من يمد لك يد العون وتحسن استغلال ذلك واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحظ يعدك بلقاءات عاطفية دافئة وتبدو أكثر تألقا.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات يمنحك الحظ والنجاح في العمل والمال وتحسن التصرف والتخطيط.
اجتماعيا وعاطفيا: قد تمر اليوم بتجارب تفيدك وتجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك.. لا تصر على التمادي في أخطاء يلومك عليها الطرف الآخر.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاط وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يجعلك تبدو لامعا في عيون الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: قوة شخصيتك تساعدك على عرض آرائك ببراعة ولا تتردد اليوم في قبول الدعوات الاجتماعية.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وعائليا: القمر الجديد في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالتوتر والارتباك، انتبه ولا تتسرع في إعطاء رد أو قرار.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إدارة الأزمات وتستفيد من خبراتك.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بطاقة عاطفية تقربك ممن حولك.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي ينصحك اليوم أن تصبر ولا تتسرع في ردود أفعالك.
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزلك الثاني قد يجعلك أقل تركيزا، والأولوية اليوم لعدم التسرع والانتباه في خطواتك وقراراتك.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا: القمر الجديد في برجك يجعلك تستفيد اليوم من الظروف المتاحة وتطوعها لصالحك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس والقمر مجتمعون ببرجك.. تبدو مشرقا ومؤثرا فيمن تحب.

الحوت
من21/3 إلى 20/4

مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وعليك اليوم أن تكون مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور.
عاطفيا وعائليا: تحكّم اليوم في غضبك وحاول أن تتقاسم المسئوليات مع الأهل والأحباب..


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