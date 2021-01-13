حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1/12 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 12 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.

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الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: تجد من يمد لك يد العون وتحسن استغلال ذلك واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحظ يعدك بلقاءات عاطفية دافئة وتبدو أكثر تألقا.





الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات يمنحك الحظ والنجاح في العمل والمال وتحسن التصرف والتخطيط. اجتماعيا وعاطفيا: قد تمر اليوم بتجارب تفيدك وتجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك.. لا تصر على التمادي في أخطاء يلومك عليها الطرف الآخر.

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاط وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يجعلك تبدو لامعا في عيون الجنس الآخر.

مهنيا واجتماعيا: قوة شخصيتك تساعدك على عرض آرائك ببراعة ولا تتردد اليوم في قبول الدعوات الاجتماعية.





الميزان من 23/9 إلى 22/10 عاطفيا وعائليا: القمر الجديد في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي. مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالتوتر والارتباك، انتبه ولا تتسرع في إعطاء رد أو قرار.





العقرب من 23/10 إلى 22/11 مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إدارة الأزمات وتستفيد من خبراتك. عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بطاقة عاطفية تقربك ممن حولك.





القوس من 23/11 إلى 21/12 عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي ينصحك اليوم أن تصبر ولا تتسرع في ردود أفعالك. مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزلك الثاني قد يجعلك أقل تركيزا، والأولوية اليوم لعدم التسرع والانتباه في خطواتك وقراراتك.





الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا: القمر الجديد في برجك يجعلك تستفيد اليوم من الظروف المتاحة وتطوعها لصالحك. عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس والقمر مجتمعون ببرجك.. تبدو مشرقا ومؤثرا فيمن تحب.



