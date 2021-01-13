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مصطفى بدرة: رئيس البرلمان الجديد عليه مساندة الحكومة في صياغة التشريعات الاستثمارية.. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:01 ص
مجلس النواب الجديد
مجلس النواب الجديد
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إبراهيم القادري
قال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجديد له تاريخ مشهود به مؤكدا أن رئيس البرلمان الجديد يجب عليه التواصل من البرلمانات الخارجية للحرص على دفع العديد من الأفكار.

وأضاف بدرة خلال مداخلة هاتفية علي اكسترا نيوز، أن رئيس البرلمان الجديد يجب عليه مساندة الحكومة في صياغة التشريعات القانونية الاستثمارية الجديدة لافتا إلى أن القوانين التي ستصل الي مجلس النواب الحالي ستصله عن طريق مجلس الشيوخ.

وأوضح أن البرلمان في السنوات القادمة يجب عليه أن يناقش العديد من الأسس البرلمانية الاخرى مؤكدا أن مصر عبرت من جاحة كورونا خلال عام 2020 وهذا كان من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي .
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