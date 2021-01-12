ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قبل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:51 م
صدى البلد
Advertisements
محمد إبراهيم
قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف إدارتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة و أطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وما يشمله من ممرات وحوائط وأرضيات ومكاتب وقاعات استقبال وغرف تغيير الملابس والمدرجات بما يحقق ضمان سلامة وحماية كافة العناصر المقرر تواجدها بالملاعب وفق لتعليمات اللجنة المنظمة للبطولة. 

وحرصت القوات المسلحة على تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير الوقائي بواسطة الأطقم الفنية ذات الطابع الاحترافي فضلا عن استخدام المعدات والأدوات الفنية المتطورة التي تم استخدامها في عملية التطهير الوقائي لضمان تغطية كافة المساحات والأماكن المقرر تعقيمها بما يسهم في خروج إقامة البطولة العالمية بالمظهر المشرف وفقا لأعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور الفعال الذي تقوم بها القوات المسلحة في مساندة كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بمجابهة انتشار فيروس كورونا وعلى هامش استعداد وتجهيز حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنطلق فعالياتها خلال ساعات بجمهورية مصر العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يتفقد تطوير الصالة المغطاة باستاد القاهرة

وزير الشباب يلتقي متطوعي مونديال اليد باستاد القاهرة

مدبولى: تكليفات من الرئيس السيسى بخروج بطولة كأس العالم لليد بأعلى مستوى

البطولة على الأبواب.. مصر تستعد لكأس العالم لكرة اليد بإجراءات وقائية للمشاركين.. 16200 متفرج في 4 صالات.. وتكليفات من الرئيس بخروج الحدث بأعلى مستوى

القوات المسلحة تواجه الموجة الثانية لفيروس كورونا.. استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير العالمية.. وتنفيذ الأعمال فى أوقات متأخرة من الليل لعدم تعطيل حركة المرور

شاهد.. بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

ترشيحاتنا

كهربا أساسيا.. تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي بالدوري

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يكشف معلومات مهمة حول الاستحمام.. دراسة توضح علامتين لنقص الأوكسجين في الجسم

الرئيس اللبناني متورط.. مستشار الحريري يكشف تفاصيل جديدة بشأن فيديو عون المسرب

ننشر السيرة الذاتية للمستشار حنفي جبالي بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب

فيديوجراف.. تفاصيل هروب 3 مساجين من سجن طنطا

إعلامي سعودي يهاجم الاتحاد العربي بسبب أحمد حجازي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعافيها من كورونا.. أجرأ إطلالات يسرا خلال الفترة الأخيرة.. شاهد

الشتاء وجفاف البشرة.. وصفات منزلية بسيطة لعلاجها

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يكشف معلومات مهمة حول الاستحمام.. دراسة توضح علامتين لنقص الأوكسجين في الجسم