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رياضة

باسم مرسي يسجل هدف الشرف للإنتاج الحربي في شباك الأهلي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:31 م
باسم مرسي
باسم مرسي
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أحرز باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي الهدف الأول لصالح فريقه في شباك النادي الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد السلام -الأهلي we"، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري لتصبح النتيجة "3-1".


وتمكن باسم مرسي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة "83"، من خلال تسدية قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الأهلي وتمكن علي معلول من إحراز هدف تقدم النادي الأهلي في الدقيقة "48"، من خلال تمريرة رائعة من بواليا إلى حسين الشحات الذي انفرد بالمرمى، وبعد خروج بواليا وصلت إلى علي معلول سددها قوية داخل الشباك.


وتمكن حسين الشحات من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة " "70"، من خلال تمريرة رائعة من اكرم توفيق إلى حسين الشحات الذي راوغ لاعب الإنتاج الحربي وسدد كرة صاروخية رائعة من يمين منطقة الجزاء اخترقت شباك الحارس أحمد يحيي.


وأحرز وليد سليمان الهدف الثالث في الدقيقة "77"، عن طريق كرة عرضية رائعة من أكرم توفيق من الطرف الأيمن ليوجهها وليد سليمان بتسديدة رائعة كرباج ارتطمت بالأرض وسكنت الشباك.


وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول 

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة 

خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - والتر بواليا
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