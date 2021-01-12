باسم مرسي يسجل هدف الشرف للإنتاج الحربي في شباك الأهلي

وتمكن باسم مرسي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة "83"، من خلال تسدية قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الأهلي

وتمكن علي معلول من إحراز هدف تقدم النادي الأهلي في الدقيقة "48"، من خلال تمريرة رائعة من بواليا إلى حسين الشحات الذي انفرد بالمرمى، وبعد خروج بواليا وصلت إلى علي معلول سددها قوية داخل الشباك.