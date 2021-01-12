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رياضة

الدوري المصري.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:49 م
لقاء الأهلي والإنتاج
لقاء الأهلي والإنتاج الحربي
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حسام الحارتي
حقق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزا كبيرا على منافسه الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد "السلام - الأهلي we"، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري.

وشهد انطلاق المباراة، ضغطًا هجوميًا من النادي الأهلي من أجل إحراز الهدف الأول، حيث أهدر محمود عبد المنعم "كهربا"، العديد من الفرص السهلة.

وتمكن علي معلول من إحراز هدف تقدم النادي الأهلي في الدقيقة "48"، من خلال تمريرة رائعة من بواليا إلى حسين الشحات الذي انفرد بالمرمى، وبعد خروج بواليا وصلت إلى علي معلول سددها قوية داخل الشباك.

وأحرز حسن الشحات الهدف الثاني في الدقيقة " "70"، من تمريرة رائعة من أكرم توفيق إلى حسين الشحات الذي راوغ لاعب الإنتاج الحربي وسدد كرة صاروخية رائعة من يمين منطقة الجزاء اخترقت شباك الحارس أحمد يحيي.

وعاد وليد  سليمان ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة "77"، عن طريق كرة عرضية رائعة من أكرم توفيق من الطرف الأيمن ليقبلهاوليد سليمان بتسديدة رائعة كرباج ارتطمت بالأرض وسكنت الشباك.

وقبل إنتهاء اللقاء تمكن باسم مرسي من تسجيل هدف الشرف الإنتاج الحربي  في الدقيقة "83"، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك محمد الشناوي .

وفي الدقيقة "88" تمكن وليد سليمان من إحراز الهدف الرابع لصالح المارد الأحمر من خلال تسديدة رائعة  من خارج منطقة الجزاء اخترقت شباك أحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي.

وتمكن النادي الأهلي من احتلال صدارة الدوري المصري من جديد برصيد 16 نقطة متساويا مع نادي الزمالك بينما تواجد الإنتاج الحربي في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.

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