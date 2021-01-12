بعد 18 جولة.. شيفيلد يحقق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم









وتأثر نيوكاسل في المباراة بسبب طرد لاعبه راين فريزير في الدقيقة 45.









وارتفع رصيد شيفيلد إلى النقطة 5 ولكنه لا يزال يقبع في المركز الأخير، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر.









ومن المقرر أن يلتقي شيفيلد في المباراة المقبلة مع توتنهام يوم الأحد المقبل، بينما سيلعب نيوكاسل مواجهته القادمة مع أرسنال يوم الإثنين المقبل.

ويدين شيفيلد بانتصاره للاعبه بيلي شارب صاحب الهدف الوحيد في المباراة، والذي جاء عند الدقيقة 73 من ركلة جزاء.