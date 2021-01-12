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أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ رئيس مجلس النواب الجديد: نثق في خبرتكم الدستورية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:06 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للمستشار حنفي جبالي بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الجديد الذي انطلق اليوم. 

وجاء في نص البرقية: "معالي المستشار حنفى جبالي، يطيب لي أن أهنئكم ، باختياركم رئيسًا لمجلس النواب المصري في دورته الجديدة 2021".

وتابع: "نثق أن المجلس الجديد سيتمتع تحت رئاستكم بالخبرة الدستورية العريقة التي تملكونها سواء على المستوى الأكاديمي أو من خلال عطائكم المتميز في السلك القضائي المصري الذي ازدان برئاستكم للمحكمة الدستورية العليا".

وأضاف: "نصلي إلى الله أن يهبكم القوة والمعونة في أداء رسالتكم السامية واستكمال ما بدأه البرلمان المصري السابق من إنجازات، خدمةً للوطن في ظل التحديات المعاصرة وتحقيق آماله من أجل غدٍ مشرقٍ للمصريين جميعًا، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي".
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