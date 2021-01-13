ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لمواجة كورونا.. صيدلة عين شمس: الاعتماد على الاختبارات الإلكترونية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:03 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
باسنتى ناجى
قال الدكتور " خالد أبو شنب " عميد كلية الصيدلية بجامعة عين شمس أن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابى عبر التعليم عن بعد والمنصات الإلكترونية وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالإعتماد علي التعليم " الأون لاين " وتأجيل الأختبارات لما بعد الإنتهاء من أجازة منتصف العام الدراسى . 

أوضح " أبو شنب " خلال تصريحاتة لـ موقع "صدى البلد "أنه تم رفع كافة المقررات الدراسية علي المنصات الإلكترونية ، مؤكدًا زيادة المقررات الدراسية التي درسها الطلاب.

ولفت عميد كلية الصيدلة الى الإعتماد علي الإختبارات الإلكترونية لتسهيل عملية أداء الإختبارات علي الطلاب والإعتماد علي التصحيح الإلكتروني لضمان سلامة المصحيين بعد تطبيق العزل الصحى للورق . 

والجدير بالذكر أنه قد قال الدكتور "خالد أبو شنب" عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس خلال تصريحات سابقة له ، إن الكلية تقدم العديد من الخدمات التي تسهل على الطلاب أداء التعليم عن بعد منذ العام الماضي، وذلك بعد انتشار جائحة كورونا في الموجة الأولى وبعد قرار تأجيل اختبارات منتصف العام والاعتماد على التعليم عن بعد فى الموجة الثانية حفاظا على صحة الطلاب. كما أوضح "أبو شنب" خلال تصريحاتة لموقع "صدى البلد" أن الكلية وفرت المقررات لدراسية بأشكال متعددة عبر المنصات التعليمة لمراعة خدمة الإنترنت على الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة قد وفرت الإنترنت بأسعار مخفضة للطلاب عبر شرائح مجانية تقدم لهم خلال منافذ بيع داخل الحرم الجامعي. 

ولفت عميد الكلية إلى الاعتماد على الدفع الإلكتروني للمصروفات الدراسية وعمل الأنشطة الطلابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا تقديم المطهرات والكمامات الطبية للعاملين بالكلية الآن بعد تخفيض العمالة. 

واستطرد أنه على الطلاب الاستعداد للاختبارات حتى أنه يمكن إعلان جداول الاختبارات بمجرد الانتهاء من إجازة منتصف العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زراعة عين شمس: 14 يناير موعد الاختبارات النظرية بالكلية

بسبب موجة كورونا الثانية.. جامعة عين شمس: انتهاء الاختبارات العملية نهاية ديسمبر.. إجراءات احترازية مشددة.. استشاري طب نفسي: الاختبارات الإلكترونية حل إيجابي لمصلحة الطلاب

أبرزها توفير إنترنت مجاني والاعتماد على المنصات التعليمية وسداد المصروفات إلكترونيًا.. جامعة عين شمس تقدم خدمات لطلابها لمواجهة كورونا.. وخبير تعليمي يقترح أداء الاختبارات أون لاين

صيدلة عين شمس تكشف خطة عمل الدراسات العليا بالكلية

حلول إبداعية لمواصلة التعليم عن بعد في جامعة عين شمس.. شرائح إنترنت لغير القادرين.. نشر المقررات الدراسية بجودة عالية بالمنصات الإلكترونية.. والأنشطة الطلابية تعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

صيدلة عين شمس: كمامات ومطهرات للعاملين.. وتقديم خدمات تسهل التعليم عن بعد للطلاب

ترشيحاتنا

ذكرى ميلاد منير مراد.. قصة إسلام شقيق ليلى مراد

أخبار الرياضة| موعد مباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم لليد.. الأهلي يكشف الصفقات الجديدة

كأس العالم لكرة اليد.. مصر تفتتح البطولة بمواجهة تشيلي الليلة

الأهلي بقى ليفربول.. ميدو يشيد بأداء موسيماني مع الشياطين الحمر

سماح أنور تكشف سبب إخفاء إنجابها وصدمتها بعد زواجها الوحيد.. فيديو

هاني الناظر يحذر من الإفراط في استخدام الكحول.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة دب الباندا تتألق في سوق السيارات المستعملة.. تفاصيل.. صور

يقاومه ويضعفه.. اكتشاف عدو قوي لـ فيروس كورونا في الأمعاء

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور