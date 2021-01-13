لمواجة كورونا.. صيدلة عين شمس: الاعتماد على الاختبارات الإلكترونية

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واستطرد أنه على الطلاب الاستعداد للاختبارات حتى أنه يمكن إعلان جداول الاختبارات بمجرد الانتهاء من إجازة منتصف العام.

ولفت عميد الكلية إلى الاعتماد على الدفع الإلكتروني للمصروفات الدراسية وعمل الأنشطة الطلابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا تقديم المطهرات والكمامات الطبية للعاملين بالكلية الآن بعد تخفيض العمالة.