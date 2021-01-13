لمواجة كورونا.. صيدلة عين شمس: الاعتماد على الاختبارات الإلكترونية

قال الدكتور " خالد أبو شنب " عميد كلية الصيدلية بجامعة عين شمس أن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابى عبر التعليم عن بعد والمنصات الإلكترونية وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالإعتماد علي التعليم " الأون لاين " وتأجيل الأختبارات لما بعد الإنتهاء من أجازة منتصف العام الدراسى .
أوضح " أبو شنب " خلال تصريحاتة لـ موقع "صدى البلد "أنه تم رفع كافة المقررات الدراسية علي المنصات الإلكترونية ، مؤكدًا زيادة المقررات الدراسية التي درسها الطلاب.
ولفت عميد كلية الصيدلة الى الإعتماد علي الإختبارات الإلكترونية لتسهيل عملية أداء الإختبارات علي الطلاب والإعتماد علي التصحيح الإلكتروني لضمان سلامة المصحيين بعد تطبيق العزل الصحى للورق .
والجدير بالذكر أنه قد قال الدكتور "خالد أبو شنب" عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس خلال تصريحات سابقة له ، إن الكلية تقدم العديد من الخدمات التي تسهل على الطلاب أداء التعليم عن بعد منذ العام الماضي، وذلك بعد انتشار جائحة كورونا في الموجة الأولى وبعد قرار تأجيل اختبارات منتصف العام والاعتماد على التعليم عن بعد فى الموجة الثانية حفاظا على صحة الطلاب. كما أوضح "أبو شنب" خلال تصريحاتة لموقع "صدى البلد" أن الكلية وفرت المقررات لدراسية بأشكال متعددة عبر المنصات التعليمة لمراعة خدمة الإنترنت على الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة قد وفرت الإنترنت بأسعار مخفضة للطلاب عبر شرائح مجانية تقدم لهم خلال منافذ بيع داخل الحرم الجامعي.
ولفت عميد الكلية إلى الاعتماد على الدفع الإلكتروني للمصروفات الدراسية وعمل الأنشطة الطلابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا تقديم المطهرات والكمامات الطبية للعاملين بالكلية الآن بعد تخفيض العمالة.
واستطرد أنه على الطلاب الاستعداد للاختبارات حتى أنه يمكن إعلان جداول الاختبارات بمجرد الانتهاء من إجازة منتصف العام.