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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم وضع الكحل للنساء.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:03 م
أمين الفتوى يوضح
أمين الفتوى يوضح حكم وضع الكحل للنساء
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محمد شحتة
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وضع الكحل في العين للنساء لا حرج فيه شرعا وهو من باب الزينة الجائزة، قائلا "حلال جدا".

وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الزينة تشمل الكحل والمكياج والحلي ووضع الكحل فى العين حلال ولا شئ به بشرط أمن الفتنة.

واستشهد بقوله تعالى قوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

وقال إن الكحل كان معروفا لدى العرب قبل الإسلام يستعمله الرجال والنساء للدواء والزينة، منوها أن الإسلام فى احتياطه لصيانة الأعراض والفتنة، أمر بالإمتناع عن كل المغريات وستر مفاتن المرأة، منوها أن الكحل فى العينين من الزينة الظاهرة للمرأة المعفو عنها.

وأشار إلى أن المراد بالزينة المعفو عنها مثل الكحل هو مالم يكون مبالغا فيه ولا ملفتا لنظر الرجال، وما يزيد عن اللائق من الكحل مما تتفنن فيه نساء العصر فإن الغالب فيه هو الفتنة والإعجاب وليس تحسين الوجه.

وذكر الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن وضع المكياج للمرأة بعد الوضوء لا حرج فيه ووضوؤها وصلاتها صحيحة.

وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة المرأة بالمكياج ؟»، أن العلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأةُ المكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوؤها والمكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة، فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء.

وأضاف أن وضع المكياج بعد الوضوء ليس فيه حرج ولكن وضعه قبل الوضوء لا يصح فقد يكون له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، أمَّا إذا وضعت المكياج بعد أن توضَّأت وبقِيت محافظة على وضوئها، فتصلِّي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوءها لم ينتقض.

وأشار إلى أن طلاء الأظافر مادة لها جرم لذلك من شروط صحة الوضوء والغسل وصول الماء إلى بشرة المتوضئ.
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