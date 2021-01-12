أمين الفتوى يوضح حكم وضع الكحل للنساء.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وضع الكحل في العين للنساء لا حرج فيه شرعا وهو من باب الزينة الجائزة، قائلا "حلال جدا".
وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الزينة تشمل الكحل والمكياج والحلي ووضع الكحل فى العين حلال ولا شئ به بشرط أمن الفتنة.
واستشهد بقوله تعالى قوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
وقال إن الكحل كان معروفا لدى العرب قبل الإسلام يستعمله الرجال والنساء للدواء والزينة، منوها أن الإسلام فى احتياطه لصيانة الأعراض والفتنة، أمر بالإمتناع عن كل المغريات وستر مفاتن المرأة، منوها أن الكحل فى العينين من الزينة الظاهرة للمرأة المعفو عنها.
وأشار إلى أن المراد بالزينة المعفو عنها مثل الكحل هو مالم يكون مبالغا فيه ولا ملفتا لنظر الرجال، وما يزيد عن اللائق من الكحل مما تتفنن فيه نساء العصر فإن الغالب فيه هو الفتنة والإعجاب وليس تحسين الوجه.
وأشار إلى أن المراد بالزينة المعفو عنها مثل الكحل هو مالم يكون مبالغا فيه ولا ملفتا لنظر الرجال، وما يزيد عن اللائق من الكحل مما تتفنن فيه نساء العصر فإن الغالب فيه هو الفتنة والإعجاب وليس تحسين الوجه.