الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عاش هنا.. التنسيق الحضاري يوثق منزل حسن يوسف بعمارة فريد الأطرش

حسن يوسف
حسن يوسف
سعيد فراج

وضع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لافتة “عاش هنا” أمام منزل الفنان الراحل حسن يوسف، بمنطقة الدقي في الجيزة. 

ونشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، صورة لافتة “عاش هنا” على منزل زوجها الراحل حسن يوسف في عمارة فريد الأطرش أو برج الصبان، في شارع النيل بالدقي، تخليدا لذكراه. 

حياة حسن يوسف 

ولد حسن يوسف في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان (حسين رياض) وقدمه كوجه جديد بفيلم (أنا حرة) بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها ، ثم قدم بعدها عدة أعمال فى مرحلة الستينيات وقد لمع نجمه بشدة خلال تلك المرحلة.

زواج حسن يوسف 

وتزوج فى تلك المرحلة من الفنانة لبلبة ، وحدث  انفصال بعد سنوات ، ثم تزوج من الفنانة شمس البارودي) في عام 1972، وشاركها التمثيل في عدد من الأفلام، ثم أخرج لها عددًا آخر من أفلامها، نذكر منها فيلم (2 على الطريق) عام 1984 مع النجم (عادل إمام) وهو آخر أعمالها قبل إعلان اعتزالها التمثيل نهائيا .

بدأت قصة الحب بين حسن يوسف وشمس البارودي في فترة الستينات، عندما جمعتهما السينما المصرية في عدد من الأفلام. لم تكن قصة حبهما تقليدية، بل بدأت كعلاقة عمل قبل أن تتطور إلى علاقة عاطفية عميقة دفعت الثنائي إلى الزواج عام 1972.

وعلى الرغم من شهرة كليهما في عالم الفن، إلا أن هذه الشهرة لم تقف عائقاً أمام سعادتهما الزوجية، بل كانت شاهدة على نجاح علاقتهما وسط الأضواء والشهرة.

ومع قرار شمس البارودي اعتزال الفن وارتداء الحجاب في ثمانينات القرن الماضي، أصبحت الحياة العائلية للثنائي محط أنظار الإعلام والجماهير. حيث تمسك حسن يوسف بدعم زوجته في هذا القرار، وعبّر مرارًا عن فخره بها وبالتزامها القوي الذي عزّز علاقتهما أكثر، ليُعرفا كثنائي محافظ ومحبوب في الوسط الفني.

أفلام حسن يوسف 

شارك الفنان حسن يوسف فى 4 أفلام بقائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام ١٩٩٦: أنا حره ١٩٥٩، فى بيتنا رجل ١٩٦١، الخطايا ١٩٦٢، أم العروسة ١٩٦٣.

اشترك الفنان حسن يوسف مع الفنانة سعاد حسنى فى ١٤ فيلما هى مافيش تفاهم ١٩٦١ ، صراع مع الملائكة ١٩٦٢ ، حكاية جواز ١٩٦٤ ، العزاب الثلاثة ١٩٦٤ ، للرجال فقط ١٩٦٤ ، الثلاثة يحبونها ١٩٦٥ ، المغامرون الثلاثة ١٩٦٥ ، اللقاء الثانى ١٩٦٧ ، شقة الطلبة ١٩٦٧ ، حكاية ٣ بنات ١٩٦٨ ، الزواج على الطريقة الحديثة ١٩٦٨ ، نار الحب ١٩٦٨، شيء من العذاب ١٩٦٩ ، فتاة الإستعراض ١٩٦٩.

وقرر حسن يوسف إعتزل التمثيل عام 1990 وقد كانت آخر أفلامه الشقيقتان ، وكشف الفنان الراحل انه لم يقل ان التمثيل حرام رغم إعتزاله الفن .

ثم عاد في عام 2002 إلى الفن ليقدم مسلسل إمام الدعاة الذي جسد فيه السيرة الذاتية للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي ، وقد كان الشيخ الراحل واحد من أهم اسباب عودته الي الفن حيث استشاره قبل سنوات فى هذا الأمر ، وقد افتي له بالعودة شرط ان يكون من خلال عمل يفيد المتفرج.

حسن يوسف شمس البارودي عمارة فريد الأطرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

إنقاذ حياة المصابين

بينهم حالة خطرة.. إنقاذ حياة 7 مصابين بطلقات نارية بالمستشفى الجامعي بالمنيا

المتهم يحاول استدراج الطفلين

هرب خوفا من الأهالي.. محامي يبلغ عن محاولة مجهول خطف طفليه بالوراق|صور

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بسبب أماكن جمع الخردة بالمرج

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد