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وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة تمد يد التعاون للبرلمان لصالح الوطن

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:40 ص
المستشار علاء فؤاد
المستشار علاء فؤاد
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حمزة شعيب
وجّه المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، التهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، ووكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين، على فوزهم بمناصب هيئة مكتب المجلس، حيث يكتمل بنيان المجلس.

وشدد فؤاد فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، على أن مسؤوليات المجلس القادم عظيمة ومهامه جسيمة ويجب على جميع النواب ان يتحملوا امانة وثقة الشعب بقوة ويجب ان نكون لآمال شعبنا محققين مشيرا إلى أن مصر قادرة علي تحقيق إنجازات غير مسبوقة. 

ونوّه إلي أن الحكومة تمد يد التعاون لمجلس النواب؛ انطلاقا من وحدة التكاتف والتعاون من أجل تحقيق مصلحة الوطن.

وأضاف المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، في كلمة له بمجلس النواب عقب اختيار رئيس المجلس والوكيلين: "بصفتى ممثل الحكومة الدائم أنقل للأعضاء مباركات رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزارات، متمنين لسيادتكم التوفيق وسداد خطاكم".
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