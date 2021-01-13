وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة تمد يد التعاون للبرلمان لصالح الوطن

وجّه المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، التهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، ووكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين، على فوزهم بمناصب هيئة مكتب المجلس، حيث يكتمل بنيان المجلس.





وشدد فؤاد فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، على أن مسؤوليات المجلس القادم عظيمة ومهامه جسيمة ويجب على جميع النواب ان يتحملوا امانة وثقة الشعب بقوة ويجب ان نكون لآمال شعبنا محققين مشيرا إلى أن مصر قادرة علي تحقيق إنجازات غير مسبوقة.





ونوّه إلي أن الحكومة تمد يد التعاون لمجلس النواب؛ انطلاقا من وحدة التكاتف والتعاون من أجل تحقيق مصلحة الوطن.



