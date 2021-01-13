أخبار التوك شو.. أحمد سعد يكشف حقيقة الخلاف بين شيرين وحسام حبيب.. هذه الفئة الأكثر تعرضا ونقلا لفيروس كورونا.. فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة والتي قامت بمناقشتها مع المسئولين ونعرض لكم أبرزها :









هنأ الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، النائب محمد أبو العينين بفوزه بمقعد وكيل مجلس النواب.









كشف الفنان أحمد سعد عن حقيقة الخلاف بين صديقته الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب ، حيث نفى وجود أى خلاف بينهما ، معلقا :" الناس كويسين مع بعض ومفيش بينهم حاجة وحشة " .









قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن فيروس كورونا وباء عالمي، وجميع الأطقم الطبية فى العالم يتعرضون لما يتعرض له الأطباء في مصر، موجها الشكر للأطقم الطبية.









وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إرسال برقية دعم ومساندة للرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود المبذولة من جانبه في كافة المجالات.









أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أنه تم تعميم محطات الغاز الطبيعي على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن 6 شركات عملاقة دخلت شعبة الغاز منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته.









وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التحية للرئيس السيسي صانع النهضة المصرية الحديثة الذي وهب حياته فداء للوطن بعث الأمل وحقق المعجزات في وقت قصير وبنى رؤية طموحة".









قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، إن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.









عرضت قناة اكسترا نيوز فيديو يوضح السيرة الذاتية للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الجديد، مؤكدة أن النائب محمد أبو العينين من مواليد 5 سبتمبر 1951 وحاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة حلوان عام 1973 بالاضافة الى انه رجل أعمال ومؤسس أول مصنع للسيراميك في الشرق الأوسط .









كشف الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تفاصيل عودة الحركة بين مطارى القاهرة والدوحة.







