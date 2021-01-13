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تكنولوجيا

"أدوبي" تنهي حياة تقنية "فلاش" بعد 30 عاما من الهيمنة على محتوى الوسائط على الويب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:38 ص
أدوبي
أدوبي
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أ ش أ
بدأت شركة "أدوبي" الأمريكية، عملاق صناعة برمجيات التصميم والنشر الإلكتروني، في حجب محتوى الـ "فلاش" عن مستخدمي أجهزة الحاسبات حول العالم، وأظهرت لهم بدلا منه إشعارا تحذيريا تنصحهم فيه بإزالة برنامج مشغل الفلاش "فلاش بلاير" من على أجهزتهم.

وبهذا تنتهي رسميا حياة تقنية "أدوبي فلاش" ومشغل "فلاش بلاير" الحافلة التي كانت تهيمن على محتوى الوسائط على الويب خلال حقبة التسعينيات وأوائل القرن العشرين ثم فترة ما بعد ظهور حاسبات "آي باد" اللوحية.

وكانت "أدوبي"، بإصدارها آخر تحديثات تقنية "فلاش" في ديسمبر الماضي، أعلنت نيتها حجب محتوى الـ "فلاش" من الظهور اعتبارا من أمس 12 يناير 2021.

وأضافت الشركة، قبل عدة أشهر من تحديثها الأخير لتقنية "فلاش"، شيفرة برمجية لمنع محتوى "فلاش" من التشغيل داخل إضافة متصفحات الويب، مما يعني أن تجنب هذا التحديث الأخير لن يجدي نفعا في تشغيل محتوى "فلاش".

وسيظهر الإشعار التحذيري لنحو 2% من مواقع الويب حول العالم التي لا تزال تستخدم محتوى "فلاش". 

وقالت "أدوبي" عبر صفحتها الخاصة بإنهاء مشغل فلاش : "ستحجب أدوبي محتوى فلاش من التشغيل داخل مشغل فلاش بلاير بداية من 12 يناير 2021. وتوصي أدوبي بشدة جميع المستخدمين بالإزالة الفورية لمشغل فلاش بلاير للمساعدة في حماية أنظمتهم".

ويعود سبب حث المستخدمين على إزالة تقنية فلاش إلى أن أدوبي لن تصدر أي تحديثات لمشغل فلاش أو أي تحديثات أمنية له.

من جهتها، كشفت شركة "مايكروسوفت" عن خططها لإطلاق تحديث بداية العام الحالي لإزالة "مشغل أدوبي فلاش" من كافة إصدارات نظام تشغيل "ويندوز 10".

وكانت "أدوبي" أعلنت عن نهاية تقنية فلاش في منتصف عام 2017 إلى جانب شركات تكنولوجية أخرى مثل "فيسبوك" و"جوجل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".
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