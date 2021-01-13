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أخبار العالم

استثمارات بملايين الدولارات.. إعلامية تكشف خبايا التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:41 ص
الاخوان المسلمين
الاخوان المسلمين
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مـيــــــس رضــــــا
قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إنه بعد القبض على  نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمود عزت كشفت التحقيقات التي أجريت معه، العديد من المفاجآت حول استثماراتهم لدى قيادات التنظيم الدولي من أموال وحصص وأسهم وشركات تقدر بملايين الدولارات بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وابنائهم وأيضا أسماء أخريات تزوجن بهن سرًّا.

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خيرت الشاطر الذي كان نائبا للمرشد العام للإخوان لديه ثروات طائلة وشركات متعددة تعمل في كافة المجالات وأنشطة داخل مصر وخارجها، وأيضا راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة النهضة الإخوانية والذي تقدر ثروته بمليار دولار ويمتلك 3 شركات فى فرنسا، مشيرة إلى أن القياديين فى التنظيم الدولى والمقيمين سواء في بريطانيا أو أمريكا كلهم يمتلكون شركات فى أوروبا وأمريكا وكندا.

وأضافت: أما عن إبراهيم منير القائم حاليًا بأعمال المرشد والمقيم فى لندن فأسندت إليه كافة الأمور الخاصة باستثمارات وأموال جماعة الإخوان الإرهابية بعد القبض على محمود عزت وخيرت الشاطر، وأكدت الرشيد أن، المستندات والتحقيقات التى حصلت عليها السلطات المصرية أثبت امتلاكه بمفرده حصصًا وأسهمًا فى 17 شركة مملوكة للإخوان فى أوروبا وآسيا، كما أثبتت أن ما تم حصره حتى الأن من ممتلكات وثروات تتبع الشاطر حصل عليها من أموال الجماعة كـ نسبة من عمليات إدارته لهذه الشركات . 

وأشارت الإعلامية الكويتية، إلى أن 25% من ملكية هذه الشركات التى تخضع لإدارة الجماعة الإرهابية تذهب لحركة حماس الجناح العسكري لها، ونسبة كبيرة من هذه الأموال وحركة حماس تم استثمارها فى الشركات ذات الملكية غير المباشرة والتى كان على رأس ملاكها خيرت الشاطر، حسن مالك، أحمد شوشة، عبد الرحمن سعودي، ممدوح الحسيني، موضحة أن أرباح حركة حماس تأتي من شركات تعمل في مجال الاستثمار العقاري والإنشاءات والتصاميم وتوكيلات السيارات والنقل البري والطباعة، إضافة لاستثمارات لهم في الشركات الزراعية واستثمارات في المصاعد والمدارس والإنتاج السينمائي وتوظيف الأموال.

ونوهت "الرشيد"، بأنه تم اكتشاف حصول جماعة الإخوان على تبرع سنوي يبلغ 10 ملايين دولار كانوا يتلقونها من رجل أعمال خليجي كان قد توفي قبل سنوات وكانت 12% من هذا التبرع تُخصص لنفقات المرشد، كما أن نسبة من أموال الجماعة كانت تخصص لتنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية مثل الإرهابي عاصم عبد الماجد وطارق الزمر وبعض عائلات قيادات القاعدة الهاربين فى الخارج.
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