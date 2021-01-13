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فن

بصورة جديدة له.. أحمد العوضي: سيف «الخديوي» أفعاله كلامه

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:37 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد العوضى صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 
وعلق "العوضي" على الصورة "سيف الخديوي أفعاله كلامه (اللي مالوش كبير)".

يشار إلى أن الفنان أحمد العوضي، سيخوص دراما رمضان 2021 بمسلسل "الخديوي"، والذي سبق وأشار إليه عبر حسابه على "انستجرام".

يذكر أن آخر ظهور لـ أحمد العوضي، كان فى مسلسل "شديد الخطورة" بطولة كل من أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، ناهد رشدي، أحمد صيام.

وتدور أحداث المسلسل حول العمل بقضايا الهاكرز وما يصدر منهم من مخاطر على الأمن القومي، وتجنيدهم لتدمير مؤسسات الدولة.


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