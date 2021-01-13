ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس الليبرتادوريس.. بالميراس إلى النهائي رغم فوز ريفر بليت بهدفين

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:28 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تأهل فريق بالميراس البرازيلي، لنهائي بطولة كأس الليبرتادوريس، رغم خسارته، من ريفر بليت الأرجنتيني، بهدفين دون رد في مباراة الإياب التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب براخو انتاريخا، في مدينة ساو بالو البرازيلية.

وحجز بالميراس مقعدا في النهائي مستغلا الفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.

وانتهت مواجهة إياب نصف النهائي التي أقيمت على ملعب براخو انتاريخا في مدينة ساو بالو البرازيلية، بفوز ريفر بليت 2-0، فوز لم يكن كافيًا للأرجنتينيين لأن مباراة الذهاب انتهت بتفوق بالميراس بثلاثية نظيفة على أرض ريفر بليت.

وأحرز هدفي ريفر بليت، روبيرتو روخاس، بالدقيقة 29 من عمر المباراة، وجاء الهدف الثاني عبر رفائيل سانتوس بوري بالدقيقة 44 من عمر المباراة.

وينتظر بالميراس الفائز من مجموع المواجهتين بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وسانتوس البرازيلي وذلك بعد أن تقام مباراة إياب نصف النهائي الآخر فجر الخميس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسميا.. إقامة نهائي كأس ليبرتادوريس بدون حضور جماهير

الطريق لمونديال الأندية.. بالميراس البرازيلي يفوز على ريفر بليت بثلاثية نظيفة

كارثة.. حارس سانتوس يشارك أمام بوكا جونيورز رغم إصابته بفيروس كورونا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 -1- 2021 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز ترسانة بلاده النووية.. وشقيقته تصف الجنوبيين بـ الأغبياء

بعد انتخابه وكيلاً لمجلس النواب.. محمد أبوالعينين: سنقف مع الدولة دعمًا وسندًا.. والسيسي صانع نهضة مصر الحديثة

أخبار الرياضة| موعد مباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم لليد.. الأهلي يكشف الصفقات الجديدة

في عيد ميلاد درة.. تعرف على حقيقة زواجها سرًا من نور الشريف

وداعاً لألم الصداع بعلاجات سريعة من مطبخك

طقس الأربعاء .. رياح مثيرة للأتربة وأمطار على مناطق متفرقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة دب الباندا تتألق في سوق السيارات المستعملة.. تفاصيل.. صور

يقاومه ويضعفه.. اكتشاف عدو قوي لـ فيروس كورونا في الأمعاء

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور