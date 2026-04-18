إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى كوبري «الكنج» بكفر الدوار بالبحيرة

شهد الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، وقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" عند مطلع كوبري "الكنج" بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لتأمين المصابين ونقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبالفحص، تبين أن المصابين هم: محمد زين العابدين محمد أحمد، 23 عامًا، مقيم دسوق، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، ومحمد عبد المحسن عبد المنعم سعفان، 27 عامًا، مقيم فوه بكفر الشيخ، مصاب بكدمات وسحجات، وإبراهيم عبد الستار محمد، 50 عامًا، مقيم دسوق، مصاب بخلع في الكتف اليمنى وكدمات متفرقة، وميرفت إبراهيم عبد الوهاب، 50 عامًا، مقيمة دسوق، مصابة بخلع في الكتف اليمنى وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

كما أصيب كل من:- معاذ متولي السيد، 23 عامًا، مقيم دسوق، مصاب بخلع في الكتف اليمنى وكدمة بالعمود الفقري وجرح بالجبهة، وعلاء خميس بسيوني، 51 عامًا، مقيم دسوق، مصاب بكسر في العمود الفقري، وخالد شحاتة محمد دويدار، 21 عامًا، مقيم دسوق، مصاب بكدمة بالرأس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث، فيما قامت الأجهزة الأمنية بإزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور على الطريق الزراعي.