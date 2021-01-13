كارمن سليمان تهنئ درة بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة كارمن سليمان بعيد ميلاد الفنانة درة ونشرت صورة لها عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و علقت كارمن على الصورة قائلة :"كل سنة و انتي طيبة حبيبتي و عقبال 100 سنة يارب "

وتحتفل الفنانة التونسية درة زروق، اليوم الأربعاء 13 يناير، بعيد ميلادها الـ 41، حيث ولدت عام 1980، وهي من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار في مختلف المناسبات.





يذكر ان احتفلت درة زروق، في نوفمبر الماضي، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.



