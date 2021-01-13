ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كارمن سليمان تهنئ درة بعيد ميلادها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:38 ص
درة
درة
Advertisements
ندى فكري
احتفلت الفنانة كارمن سليمان بعيد ميلاد الفنانة درة ونشرت صورة لها عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و علقت كارمن على الصورة قائلة :"كل سنة و انتي طيبة حبيبتي و عقبال 100 سنة يارب "

وتحتفل الفنانة التونسية درة زروق، اليوم الأربعاء 13 يناير، بعيد ميلادها الـ 41، حيث ولدت عام 1980، وهي من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار في مختلف المناسبات.

يذكر ان احتفلت درة زروق، في نوفمبر الماضي، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

وكانت قد ردت "درة" على الشائعات التي ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هاني سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجلًا يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي.. وشكرًا لكل من فرح لي".

 

وكانت "درة" شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.

 

جدير بالذكر أن حكاية "أول السطر" بطولة درة من مسلسل "إلا أنا"، عرضت على شاشة قناة الـ "دي إم سي"، وهي الحكاية الثامنة من سلسلة حكايات المسلسل.

 

وهي مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح ويخرجها محمود كامل، ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي والأطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال أنور.

 

الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.

 

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخراني، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المُستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

كارمن سليمان تهنئ درة بعيد ميلادها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

درة تواصل تصوير حكاية أول السطر

فى أول لقاء لها.. درة توجه رسالة إلى زوجها هاني سعد ..شاهد

درة تستعيد ذكريات حفل زفافها بصور جديدة

بإطلالة جذابة.. درة تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها | شاهد

شاهد.. درة وزوجها برفقة جومانا مراد في إحدى السهرات

في البحر.. درة تشارك متابعيها بصورة مع زوجها

ترشيحاتنا

أخبار الفن | فيفي عبده تكشف آخر تطورات حالتها الصحية.. حقيقة خناقة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

دعاء ما بين الفجر والصبح وسنة الرسول بعد الصلاة

حكاية سر معنى كلمة شيفروليه

يقاومه ويضعفه.. اكتشاف عدو قوي لـ فيروس كورونا في الأمعاء

أخبار التوك شو| النائبان محمد أبوالعينين وأحمد سعد وكيلان لمجلس النواب.. براءة حنين حسام.. وأكثر الفئات إصابة ونقلاً لـ فيروس كورونا

حكم كفالة اليتيم في المنزل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة دب الباندا تتألق في سوق السيارات المستعملة.. تفاصيل.. صور

يقاومه ويضعفه.. اكتشاف عدو قوي لـ فيروس كورونا في الأمعاء

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور