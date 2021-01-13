جامعة حلوان تنظم دورة إعداد الاختبارات الإلكترونية أون لاين

ينظم مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان دورة تدريبية مجانية أون لاين بعنوان إعداد الاختبارات الإلكترونية وفق جداول المواصفات، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.









ويتم تقديم هذه الدورة للسادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة ، في مدة ١٠ ساعات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ١٨- ١٩ يناير ٢٠٢١، وذلك في اطار اهتمام جامعة حلوان المستمر بالتدريب وتقديم الدورات المختلفة لصقل خبرات السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.







