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حوادث

تخلصت من حياتها بحبة الغلة القاتلة..تفاصيل انتحار فتاة بالشرقية بسبب عريس

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:08 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أقدمت فتاة فى الثامنة عشر من عمرها بمحافظة الشرقية  علي التخلص من حياتها عن طريق تناول حبة الغلة القاتلة عقب رفضها الارتباط من شخص تقدم لخطبتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بالحسينية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقي اللواء إبراهيم  عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا الي مركز شرطة صان الحجر يفيد وصول" إ ب " 18 سنة فتاة مقيمة دائرة مركز شرطة صان الحجر، جثة هامدة، نتيجة تناول حبة الغلة القاتلة .

فيما كشفت التحريات الأولية أن المجنى عليها تناولت حبة الغلة القاتلة لوجود خلافات أسرية ورفضها الارتباط من شخص تقدم لخطبتها، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتم تحرير المحضر رقم  77 لسنة 2021 إداري صان الحجر.

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