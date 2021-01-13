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الأوقاف توزع 1000 عمامة أزهرية على الأئمة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:03 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع الدفعة الخامسة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وعددهم (1000) عمامة أزهرية، في إطار حرص الوزارة  على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة ، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى (11401) حتى تاريخه ، وذلك على النحو التالي :

م

المديرية

العدد المخصص

للمديرية

ما سبق صرفه

للمديرية

الإجمالي

1.                   

الشرقية1009001000
2.                   البحيرة100700

800

3.                   

سوهاج600600
4.                   كفر الشيخ650

650

5.                   

أسيوط100500600
6.                   قنا450

450

7.                   

الإسكندرية300300
8.                   الجيزة100550

650

9.                   

القليوبية100550650
10.               القاهرة100720

820

11.               

الدقهلية550550
12.               الغربية100550

650

13.               

بني سويف100400500
14.               أسوان375

375

15.               

الوادي الجديد100100
16.               بور سعيد98

98

17.               

البحر الأحمر8282
18.               جنوب سيناء50

50

19.               

السويس5050
20.               الإسماعيلية100200

300

21.               

الفيوم300300
22.               دمياط200

200

23.               

المنوفية500500
24.               المنيا100300

400

25.               

الأقصر325325
26.               مطروح200

200

27.               

شمال سيناء150150
28.               الديوان العام51

51

الإجمالي

1000

10401

11401

 

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