الأوقاف توزع 1000 عمامة أزهرية على الأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع الدفعة الخامسة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وعددهم (1000) عمامة أزهرية، في إطار حرص الوزارة على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة ، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى (11401) حتى تاريخه ، وذلك على النحو التالي :
م
المديرية
العدد المخصص
للمديرية
ما سبق صرفه
للمديرية
الإجمالي
1.
|الشرقية
|100
|900
|1000
|2.
|البحيرة
|100
|700
800
3.
|سوهاج
|—
|600
|600
|4.
|كفر الشيخ
|—
|650
650
5.
|أسيوط
|100
|500
|600
|6.
|قنا
|—
|450
450
7.
|الإسكندرية
|—
|300
|300
|8.
|الجيزة
|100
|550
650
9.
|القليوبية
|100
|550
|650
|10.
|القاهرة
|100
|720
820
11.
|الدقهلية
|—
|550
|550
|12.
|الغربية
|100
|550
650
13.
|بني سويف
|100
|400
|500
|14.
|أسوان
|—
|375
375
15.
|الوادي الجديد
|—
|100
|100
|16.
|بور سعيد
|—
|98
98
17.
|البحر الأحمر
|—
|82
|82
|18.
|جنوب سيناء
|—
|50
50
19.
|السويس
|—
|50
|50
|20.
|الإسماعيلية
|100
|200
300
21.
|الفيوم
|—
|300
|300
|22.
|دمياط
|—
|200
200
23.
|المنوفية
|—
|500
|500
|24.
|المنيا
|100
|300
400
25.
|الأقصر
|—
|325
|325
|26.
|مطروح
|—
|200
200
27.
|شمال سيناء
|—
|150
|150
|28.
|الديوان العام
|—
|51
51
الإجمالي
1000
10401
11401