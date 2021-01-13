الأوقاف توزع 1000 عمامة أزهرية على الأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع الدفعة الخامسة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وعددهم (1000) عمامة أزهرية، في إطار حرص الوزارة على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة ، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى (11401) حتى تاريخه ، وذلك على النحو التالي :

م المديرية العدد المخصص للمديرية ما سبق صرفه للمديرية الإجمالي 1. الشرقية 100 900 1000 2. البحيرة 100 700 800 3. سوهاج — 600 600 4. كفر الشيخ — 650 650 5. أسيوط 100 500 600 6. قنا — 450 450 7. الإسكندرية — 300 300 8. الجيزة 100 550 650 9. القليوبية 100 550 650 10. القاهرة 100 720 820 11. الدقهلية — 550 550 12. الغربية 100 550 650 13. بني سويف 100 400 500 14. أسوان — 375 375 15. الوادي الجديد — 100 100 16. بور سعيد — 98 98 17. البحر الأحمر — 82 82 18. جنوب سيناء — 50 50 19. السويس — 50 50 20. الإسماعيلية 100 200 300 21. الفيوم — 300 300 22. دمياط — 200 200 23. المنوفية — 500 500 24. المنيا 100 300 400 25. الأقصر — 325 325 26. مطروح — 200 200 27. شمال سيناء — 150 150 28. الديوان العام — 51 51 الإجمالي 1000 10401 11401