برلمانية: عودة المجال الجوي بين مصر وقطر أول خطوة لإعادة العلاقات بين البلدين





قالت النائبة، فرحة الشناوي عضو مجلس النواب، إن عودة فتح المجال الجوي بين مصر وقطر ، واستئناف الرحلات بعد توقف استمر 3 سنوات، يعد بمثابة إقرارًا بعظمة القيادة السياسية وحرصها الدائم على تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة على أن هذا هو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم، مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة.





وأكدت " الشناوي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن عودة فتح المجال الجوي بين البلدين ، يشكل أول خطوة في مسار إعادة العلاقات بين الطرفين ،مشيرة إلى أن هذا القرار له مدلول سياسي و مدلول اجتماعي أيضا، وحتمًا سيعقبه العديد من الاجتماعات التنسيقية لإقامة العديد من المشروعات الإقتصادية بما يعود بالنفع على البلدين ، معقبة:" و الشعب المصري سيكون سعيدًا بهذا الخبر".





وأضافت أن مشاركة مصر وتوقيعها على " بيان العلا" ، يأتي ضمن إطار حرص القيادة السياسية الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي ، وتوجهها نحو تكاتُف الصف، وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة".





جاء ذلك بعد أن صرح المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، بأنّ مصر رفعت أمس الثلاثاء الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.





وقال نوير، إنّه بعد قرار رفع الحظر، يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية، وكذلك الشركات الخاصة، استئناف الحركة الجوية في مطارات الدولتين، وإرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطرية للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدني المصري إنهاء الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.





وأوضحت مصادر ملاحية، أنّه مع ساعات الصباح الأولى، تمّ السماح بعبور الطائرات القطرية، الأجواء المصرية، والقرار يشمل هبوط الطائرات أيضا في حالات الطوارئ.