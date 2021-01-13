بعد مفاجأته لها في عيد ميلادها.. 10 صور رمانسية جمعت بين درة وزوجها

يصادف اليوم، الأربعاء 13 يناير، عيد ميلاد الفنانة درة التونسية، والتي أتمت عامها الـ 41.









وتحرص الفنانة درة على مشاركة متابعيها بأحدث الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".









وتفضل الفنانة درة ، ارتداء الملابس الكاجوال الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، كما تميل إلى ارتداء الفساتين بمختلف الأشكال والألوان، وتحرص على مواكبة الموضة بشكل دائم للظهور بتألق.









وتميل الفنانة درة ، إلى اختيار الألوان الزاهية الملونة بشكل جذاب يلفت الأنظار، ويتناسب مع لون بشرتها وملامحها الناعمة، كما تفضل وضع لمسات بسيطة من الماكياج وتميل غلى الالوان الترابية التي تبرز جمالها.









ومن الناحية الجمالية، تفضل أن تترك سعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع إطلالتها المميزة، أو رفع خصلات بسيطة تكشف جمالها.









وإليكم أبرز الصور التي جمعت بين الفنانة درة وزوجها.