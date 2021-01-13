تحرير 14 محضرا تموينيا لمخابز بقرية قمن العروس في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، و ذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.





وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، شمال بني سويف، حملة تفتيشية على عددًا من المخابز البلدية بالمركز، بالاشتراك مع حماية المستهلك ومباحث التموين ومفتشي الأغذية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، ولكتابعة الإلتزام بالشروط والمعايية التي تضمن جودة وسلامة الخبز، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





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وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة بمخابز قرية قمن العروس ، بمركز الواسطى، وبيانها: 6 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لعدم الإعلان و3 محاضر لتدني مستوى نظافة ادوات العجن، ومحضر لعدم وجود ميزان حساس، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية بشأن المخالفات، والسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.





وشّدد محافظ بني سويف، الأجهزة المعنية على أهمية استمرار و تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال العامة والأنشطة التجارية والصيدليات ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وغيرها من محلات السلع الغذائية والاستهلاكية،وذلك لضمان جودة السلع والخدمات المقدمة وعدم التلاعب بأسعار السلع،ومواجهة كافة صورالغش التجاري واحتكار السلع الأساسية والسلع التي يتزايد عليها الطلب في الفترة الحالية.